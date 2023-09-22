Kaleseramik, Cersaie Fuarı’nda yeni ürünleriyle yer alacak

Kaleseramik, uluslararası seramik sektörünün en büyük fuarı Cersaie’ye hazırlanıyor. 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında İtalya’nın Bolonya kentinde düzenlenecek organizasyonla Cersaie, bu yıl 40. yılını kutlayacak. Dünyanın dört bir yanından 630 katılımcı firmanın, mimari mekan tasarımına yönelik en yeni trendleri ziyaretçilerle buluşturacağı bu fuarda Kaleseramik, bu yıl hizmete aldığı 3. Kalesinterflex Üretim Hattı’nda üretmeye başladığı 6, 12 ve 20 mm kalınlıklarda ve en büyük yeni ebadı olan 160x320 cm’lik ölçülerindeki porselen plakları ilk kez katılımcılarla buluşturacak.

Kaleseramik ile iş birliğinin 10. yılında ödüllü Mimar Paolo Cesaretti, bu yılki stand tasarımında Akdeniz yaşam tarzından ilham alıyor. Cesaretti’nin, geçen yılki fuar için tasarladığı sürdürülebilirlik temalı özel stant, Kaleseramik’e “Red Dot Award: Brands & Communication Design 2023” ödülünü getirmişti. Paolo Cesaretti’nin geçen yıl olduğu gibi bu yılda da yeni standın da katılımcılara farklı bir deneyim sunması ve büyük ilgi görmesi bekleniyor.

“Cersaie’de yeni yatırımlarımızın en yeni ürünleri ile yer alacağız”

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, Cersaie’nin yenilik yapma ve zamanı öngörme yeteneğinin olaylara ve ürünlere dönüştüğü yer olarak tanımlandığını söyledi.

Fuarda, en yenilikçi ürün ve koleksiyonlarıyla yer alacaklarını belirten Akbaş, devamında şunları kaydetti. “Özellikle üstün nitelikleri seramiği geleneksel kalıplarının dışına çıkartan markamız Kalesinterflex ile seramiğin geleceğine ışık tutarak, geldiği son noktayı katılımcılarla paylaşacağız. Bugün seramik kaplama ürünlerini alışılagelmiş kullanım alanları olan iç/dış cephe duvar ve yer kaplamalarının dışına çıkartarak; porselen plakalarımızda mutfak tezgahlarından banyo tezgahlarına, mobilyadan aksesuara kadar yaşamın birçok alanında özgürce kullanılmasını sağlıyoruz. Büyük ebatlı oluşu ve sunduğu eşsiz estetik tasarım olanakları ile dünyadaki seramik ve mobilya/dekorasyon alanlarındaki gelişen tüm moda trendlerini fazlasıyla karşılayan bir ürün olarak, kullanıcılara da ebat, renk, desen ve farklı yüzey seçeneği fırsatları sunuyor. Bunun yanında üretim süreçlerinde çevre dostu ve sürdürülebilirlik odaklı bir ürün olma özelliği taşıyor. Standart seramik karolara göre hammadde tüketimi yüzde 57, doğalgaz tüketimi yüzde 47, su tüketimi de yüzde 20 daha az oluyor. Bugün dünyada seramiğin beşiği kabul edilen Çin’e bile ihraç ettiğimiz Kalesinterflex’in üretiminde, geleneksel seramik üretim süreçlerine göre; gaz ve toz emisyonu 20 kat, CO2 emisyonu da bin kat daha az gelişiyor. Dolayısıyla bu yıl yine sürdürülebilirlik temasıyla katıldığımız Cersaie’de, Kalesinterflex’in tüm bu özellikleri ile vermek istediğimiz mesaja da çok önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. 400 metrekarelik standımızda ağırlıklı Kalesinterflex markamızın ürünleri olsa da Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, T-One ve Edilcuoghi Edilgres’in en yeni ürün ve koleksiyonlarını katılımcılarla buluşturacağız. Ayrıca Paolo Cesaretti’nin Kalesinterflex’i kullanarak tasarladığı standımız ve ilk kez kullanacağımız AR (Artırılmış Gerçeklik) uygulamasıyla bir kez daha ‘İyi Bak Dünyana’ mesajımızı en yüksek sesle dile getireceğiz. Kaleseramik olarak, geçen yıl olduğu gibi bu yılda da yine ziyaretçilere ilham verici bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz.”