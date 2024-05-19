Kaleseramik, Irak’ta üretime başladı

Kaleseramik, yurt dışı yatırımlarıyla global büyümesini sürdürüyor. Yılda 56 milyon metrekare üretim kapasitesiyle Türkiye’de birinci, Avrupa’da beşinci ve dünyada ise da 17’nci en büyük seramik kaplama malzeme üreticisi konumunda bulunan Kaleseramik, Irak’taki hayata geçirdiği yeni yatırımında üretime 19 Mayıs itibarıyla başladı.

“İlk üretimimizi gerçekleştirdik”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaleseramik Genel Müdürü Timur Karaoğlu, “Türk seramiğine ve seramik sektörüne değer katan bir firma olarak yurt dışı pazarlarda etkin olmayı her zaman önemli bir hedef olarak gördük. 1962 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk ihracatımızın ardından bugün farklı kıtalarda 86 ülkeye ihracat yapıyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ise bu bayrağı daha ileriye taşımak istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda Irak’ta ülkenin porselen üretimindeki önemli şirketlerinden Al-Sadaf Porselen ile önemli bir ortaklık anlaşması yaptık. Yönetim hâkimiyetinin bizde olacağı bu yeni ortaklıkta ilk üretimimizi ise yine bizler için tarihi bir anlamı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gerçekleştirdik.” dedi.

“Kendimize ve markamıza güveniyoruz”

Kaleseramik olarak yurt dışında büyümek için kendilerine ve markalarına güvenlerinin tam olduğunu ifade eden Karaoğlu, Irak yatırımlarıyla ilgili şunları kaydetti: “Bu yatırımı da sadece Irak pazarı için değil, sonraki süreçte tüm bölge ve Ortadoğu pazarı için yeni bir yolun başlangıcı olarak görüyoruz. Fabrikamız günlük 7 bin metrekare mat ve parlak porselen plaka üretim kapasitesine sahip. Burada Kalebodur markamızın altında ilk etapta Irak pazarında en çok talep gören 60x120 cm ve 60x60 cm ölçülerinde 8 ayrı seride üretim yapacağız. Şu anda yıllık 2 milyon 500 bin metrekare olan üretim kapasitemizi ise pazarın ihtiyaçları doğrultusunda önümüzdeki süreçte 7 milyon metrekareye çıkartarak, ebat ve serilerimizi daha da zenginleştirmeyi planlıyoruz. Yeni yatırımımızla, aynı zamanda Irak’taki Kalebodur markamızın bilinirliğini artırmayı ve ardından da Türkiye’den gelecek ürünler ile kombin satışlar yaparak, ihracatta kaldıraç etkisi yaratmayı hedefliyoruz. Buradaki üretimimizle yıllık net satış beklentimiz ise 14 milyon dolar. Şu anda kardeş şirketimiz Kalekim’in, yapı kimyasalları sektöründe pazar lideri olduğu Irak’ta, biz de Kalebodur markamız ile porselen üretiminde ilklere imza atmayı amaçlıyoruz.”