Kalyon PV, 100 milyon dolar yatırımla tüm elektriğini yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak

Kalyon PV, Şanlıurfa Viranşehir'de kuracağı güneş enerjisi santrali (GES) için harekete geçti. 100 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçirilecek santral, 158 MWp'lik kurulu gücüyle Kalyon PV’nin öz tüketimini karşılayacak. Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin dört aşamasının tek çatı altında toplayan entegre tesise sahip Kalyon PV, Viranşehir GES ile bir ilke de imza atacak. Kalyon PV, 2024 yılı sonuna kadar kurulumunu tamamlamayı planladığı santral ile elektrik ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklarla karşılayacak.

Kalyon PV, sadece ihtiyacı olan elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamakla kalmayacak, müşterilerinin Green House Gas (GHG) Protokolü’ndeki Kapsam 2 emisyonlarını doğrudan azaltırken, müşterilerinin yatırımları kapsamında ölçülen, tedarik zincirindeki sağlayıcılardan kaynaklı emisyonları, Kapsam 3’ü de azaltarak müşterilerine sürdürülebilir bir iş modeli sunacak.

Güneş enerjisi alanında bir teknoloji üretim merkezi olarak faaliyet gösterdiklerini belirten Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi, “Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, 2024 yılında gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğimiz ‘tüm enerjimizi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama’ hedefimizi Viranşehir GES’imiz ile hayata geçiriyoruz. Kendi enerji bağımsızlığımızı ilan etmekten ve müşterilerimizin de karbon nötr hedeflerine katkı sağlamaktan son derece mutluyuz.” dedi.

“200 bin ton karbon emisyonunun önüne geçecek”

Şanlıurfa Viranşehir'de kuracakları GES’in 158 MWp’lik kurulu güce sahip olacağını kaydeden Tüfekçi, “Bu santral Kalyon PV’nin tükettiği tüm elektriği yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak. GES'imizde Kalyon PV'nin ürettiği yaklaşık 300 bin adet yüksek verimli güneş panelleri yer alacak. Bu yatırım kapsamında kurulacak GES ile yılda 310 milyon kilovatsaat'ten fazla elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Yılda yaklaşık 200 bin ton karbon emisyonunun da önüne geçecek olan Viranşehir GES’imiz, 300 binden fazla ağaç eşdeğerinde doğaya katkı sağlayacak.” diye konuştu.

Viranşehir GES’in faaliyete başlaması ile Türkiye’nin karbon nötr güneş paneli üretimi gerçekleştiren ilk firması olacaklarını vurgulayan Tüfekçi, şunları kaydetti: “Bu sayede sadece kendimiz için değil, müşterilerimiz için de sürdürülebilir bir iş modeli sağlamış oluyoruz. Çünkü, “karbon nötr güneş paneli üretimi" gerçekleştirerek, müşterilerimizin Green House Gas (GHG) Protokolü’ndeki Kapsam 2 emisyonlarını doğrudan azaltıyoruz. Bunun yanı sıra müşterilerimizin yatırımları kapsamında ölçülen, tedarik zincirindeki sağlayıcılardan kaynaklı emisyonları yani Kapsam 3’ü de azaltıyoruz. Tüm bunlar müşterilerimize sürdürülebilir bir iş modeli sunmamızda büyük bir avantaj sağlıyor.”

“Yıl sonu yatırım hedefimize 3 ayda ulaştık”

Yılın başında 2024 yılı sonuna kadar 100 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmeyi taahhüt ettiklerini hatırlatan Tüfekçi, “Viranşehir GES’imiz 100 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçecek. İlk çeyrekte yatırım hedefimizi tamamlamış olmak bizim için ayrıca gurur verici.” ifadelerini kullandı.

Kalyon PV olarak, yerli ve millî kaynaklarla geleceğin teknolojilerini bugünden üretme konusundaki atılımlarını sürdürdüklerini kaydeden Tüfekçi, “Şubat ayında Çin’in tekelini kırarak, güneş paneli üretiminin ilk adımında önemli bir unsur olan yerli ‘Seed’ üretimimizi gerçekleştirerek yerlilik oranımızı da yüzde 90’a ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık. Türkiye’nin ihtiyacı olan yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını tamamen yerli ve millî kaynaklarla sağlayarak, ülkemizi daha yaşanılabilir yarınlara ulaştırabilmek, bunu da yaparken enerji ithalatının önüne geçebilmek için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.