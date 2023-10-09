Kamikaze İDA Albatros için test atışı gerçekleştirildi

Kamikaze İDA Albatros için Mersin’de test atışı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonu ile sürü konseptinde saldırı yapıldığına dair görüntüleri paylaştı.

ASELSAN tarafından geliştirilen ve su üzerinde yüksek hızla ilerleyerek içerdiği patlayıcının düşman hedeflerine çarparak patlatılmasını sağlayan Kamikaze İDA Albatros için Mersin’de test atışı gerçekleştirildi. Test çerçevesinde, 8’li sürü hâlinde hareket edebilen Albatros, hedef gemiye yönelik saldırı gerçekleştirdi. Üzerinde ROKETSAN’a ait mühimmat bulunan Albatros Kamikaze İDA sürüsünden biri, hedef gemiye çarparak patladı. Başarıyla tamamlanan test atışı sonucunda 22 metrelik hedef gemi dakikalar içinde sulara gömüldü.

Atışlı testte Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bayraktar TB2 İHA da görev aldı. Uygulanan senaryo kapsamında Bayraktar TB2 tarafından tespit edilen hedefe, insansız deniz araçları yönlendirildi. Böylelikle dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonu ile İDA sürüsü kamikaze saldırı konsepti gösterilmiş oldu.