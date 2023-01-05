Karakaş: Togg, kura ve NFT aracılığıyla da satılacak

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Las Vegas’ta düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’te yarından sonrasının mobilitesine ilişkin vizyonunu sergiledi.

Beyond X adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren alanda ziyaretçiler duyularını harekete geçiren benzersiz bir mobilite deneyimine dahil oldular.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş yaptığı konuşmada geçen yıl dünya çapında ses getiren Konsept Akıllı Cihaz’dan (Transition Consept Smart Device) sonra bu kez CES’e akıllı bir cihazdan fazlasını temsil eden Beyond X deneyimini getirdiklerini belirterek,

“Tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da teknolojimizi ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızı dijital sanatla ifade etmeyi seçtik. Beyond X ve Dijital Mobilite Bahçesi, Togg’un DNA’sını oluşturan dualite temasıyla insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramların altını çiziyor” dedi.

“Akıllı cihazımızı üçüncü yaşam alanı olarak tanımlıyoruz”

“Dört yıl önce bir otomobilden fazlası için yola çıktığımızda iki stratejik hedefimiz vardı” diyen Karakaş, şöyle devam etti: “İlki, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti Togg’a ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek. İkinci hedefimiz de kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında, herkes için açık ve erişilebilir bir ekosistem oluşturmak.

Geride bıraktığımız dört yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik. Mobilite ekosistemimizi de dijital platformumuzla genişletiyor ve yaygınlaştırıyoruz. Mobilite deneyimini A noktasından B noktasına gitmekten öteye taşıyarak, kullanıcıya günlük yaşamını kolaylaştırıp keyifli hale getirecek akıllı yaşam çözümleri sunuyoruz. Çünkü biz akıllı cihazımızı üçüncü yaşam alanı olarak tanımlıyoruz.”

Ön sipariş hakkı kurayla verilecek

Karakaş, Türkiye’de başlayacak ve yakında detayları açıklanacak olan ön sipariş sürecine ilişkin ipuçlarını da dünya kamuoyuyla paylaştı. “Togg’un doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’un ön siparişinin dünya çapında yenilikçi bir yöntemle satışa açılacağını dile getiren Togg CEO’su Karakaş,

“Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma veya kura yöntemiyle de Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üretilecek ve açık artırma ile satışa sunulacak NFT koleksiyonu, 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak” diye konuştu.