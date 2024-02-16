KARDEMİR, 5 yıl içinde 1,5 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Demir çelik sektörünün önemli oyuncularından KARDEMİR, ham çelik üretimini 2,5 milyon tondan 3,5 milyon tona çıkarmayı hedeflerken, bu kapsamda önümüzdeki 5 yılda toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle bir araya gelen KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, stratejik ürün alaşım ve teknolojiye yönelik yatırımlar öncelikli olmak üzere önümüzdeki 5 yılda 1.5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını bildirdi.

Yatırımlar kapsamında ham çelik üretim miktarını yıllık 2,5 milyon tondan 3,5 milyon tona yükseltmeyi planladıklarını belirten Demir, katma değerli çelik üretimini ise 5 yılda iki katına çıkarma yönündeki planlarından bahsetti.

Süreç boyunca kontrol mekanizması ile yarı mamul ve nihai mamul kaliteli teknolojiler ve niteliklerinin sürekli iyileştirileceğini dile getiren Demir, böylece operasyonel verimliliğin de artacağını vurguladı.

Liman ve demiryolu işletmeciliği planlanıyor

Kapasite açısından lojistik kısıtlamaların aşılmasına ihtiyaç bulunduğunu ifade eden İsmail Demir, hazırlayacakları lojistik master plan ile alternatif taşıma kanallarının ortaya konulacağını anlattı. Demir, alternatif taşımacılık için liman ve demiryolu işletmecliği projelerini hayata geçirmeyi öngördüklerini ve bu kapsamda stratejik ortaklıklar kurmayı düşündüklerini söyledi.

Özel demiryolu taşımacılığı işletmesi olma yolunda aldıkları karardan bahseden Demir, bunun onay sürecinin iki yıl içinde tamamlanmasını öngördüklerini anlattı.

“Çevre için 40 milyon dolar bütçe ayırdık”

Şirketin mali yapısının güçlendirilmesinin sürdürülebilirlik açısından en önemli konulardan birisi olduğuna dikkat çeken İsmail Demir, “KARDEMİR’in sürdürülebilir rekabet gücünü artıracak etkin finansal sistem yapısı geliştirilecek, maliyet azaltıcı ve karlılık artırıcı faaliyetler ile mali yapısının güçlendirilmesini amaçlıyoruz.” dedi.

Hisselerinin tamamı BIST’de işlem gören şirketin yaptığı yatırımlar karşısında kazanç potansiyelini ortaya koyarak yatırımcı çekmeye devam edeceğini bildiren Demir, “2024 yılında çevre yatırımlarımıza yaklaşık 40 milyon dolar bütçe ayrılmıştır.” diye konuştu.

“Ray ve tekerlek üretimi için yol haritası”

Sektör firmalarıyla gerçekleştirmeyi öngördükleri Ar-Ge projeleri bulunduğunu dile getiren İsmail Demir, “Demiryolu sektöründe ray ve tekerlekte tek üretici konumunda olan şirketimiz, geliştirmekte olduğu ürünlerde de yol haritasını sektör temsilcileriyle birlikte oluşturacaktır. Sürdürülebilirliği sağlayacak yeşil çelik stratejilerini ortaya koyacak Yeşil Çelik Strateji Yol Haritası son haline getirilecektir.” ifadelerini kullandı.

Demir, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yüzde 15 azaltmayı ve 2053 yılına kadar karbon nötr bir tesis olmayı hedeflediklerini dile getirdi. Yenilenebilir enerji kaynakları yatırım projelerinden bahseden İsmail Demir, 2026 sonuna kadar 250 MW yenilenebilir enerji üretimine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

“Bağlı ortaklık yapısı yeniden değerlendirilecek”

KARDEMİR’in bağlı ortaklık yapısının yeniden değerlendirileceğini dile getiren Demir, şirketlerin mühendislik kabiliyetlerini ön plana çıkaran kuruluşlar haline getireceklerini bildirdi. Demir, “Kardökmak’ı demir çelik sektörünün Ar-Ge mühendislik, tasarım ve Ür-Ge firması haline getirmeyi, Erbatlı’yı yeni ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanında uzmanlaştırmayı, Karçel’i ise yapısal çelikte imalat, montaj ve tesis kurulumunda bir çelik servis merkezi kurulumuyla beraber daha da etkin ve yetkin hale getirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Savunma sanayine katkımız artacak”

Demir, KARDEMİR’in demir ve çelik üretimindeki uzmanlığıyla başta savunma sanayi olmak üzere nitelikli alaşım ihtiyacı olan kritik sanayi alanlarının ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli malzemelerin tedarikinde önemli bir role sahip olduğunu söyledi. Demir, “Kardemir’in katkıları, yerli ve milli üretimdeki güçlü adımlarımızı destekleyerek ülke güvenliğimizi daha da sağlamlaştıracaktır.” dedi.

Toplantının ardından EMD Başkanı Turgay Türker, dernek tarafından hazırlanan ekonomi basınının tarihini anlatan kitabı İsmail Demir’e hediye etti.