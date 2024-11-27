Kardemir Çelik, TURMEPA ile Aliağa sahilini temizledi

İZMİR / EKONOMİ

Demir çelik sektörünün öncü oyuncuları arasında yer alan Kardemir Çelik, deniz ve kıyı ekosistemini korumaya katkıda bulunmak için DenizTemiz Derneği/ TURMEPA koordinatörlüğünde İzmir Aliağa sahilinde kıyı temizleme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Kardemir Çelik’in yöneticileri ve farklı departmanlardaki çalışanları katıldı. Gönüllü ekip sahilin temizlenmesine destek olurken, kıyı ve deniz kirliliğinin doğa ile canlı yaşamına etkileri hakkında bilgi sahibi oldu. 70 kişilik ekip yaklaşık bir saatte 147 kilogram atığı ayrıştırarak topladı.

Etkinliği sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, “Çevreye duyarlı üretim teknolojileri ve sistemleri ile yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye'de elektrik tüketimi ve karbon salınımı düşük olan demir çelik fabrikalarından biri olarak öne çıkıyoruz. Şirket olarak doğal kaynakların kullanımından enerji tüketimine sürdürülebilirliği geniş perspektifte ele alıyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için çevre dostu birçok projeye destek oluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinlik, kıyı ve deniz temizliği konusunda farkındalığımızı daha da artırdı. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik alanında yatırımlarımızı ve farkındalık çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.