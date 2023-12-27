KARDEMİR’den ürün satış programı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Ocak-Mart 2024 dönemi için yeni ürün satış programı hazırladı. KARDEMİR'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, satış programında yer alan mal miktarının yüzde 30’unun taahhütlü, yüzde 70’inin ise serbest olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, 87 bin 900 tonu yüzde 30 taahhütlü ve 205 bin 100 tonu ise yüzde 70 serbest olmak üzere 293 bin ton kütük; 29 bin 100 tonu yüzde 30 taahhütlü ve 67 bin 900 tonu yüzde 70 serbest olmak üzere 97 bin ton nervürlü inşaat demiri; 32 bin 700 tonu yüzde 30 taahhütlü ve 76 bin 300 tonu yüzde 70 serbest olmak üzere 109 bin ton kangal-çubuk; 35 bin tonu yüzde 30 taahhütlü ve 81 bin 900 tonu yüzde 70 serbest olmak üzere 117 bin ton profil ürün satışı programlandı.

Satış programına ilişkin açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi: “Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 29.12.2023 Cuma günü saat 17:00'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü'ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.”