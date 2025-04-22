Karnaval ve Anadolu Efes iş birliği 10. yılını kutluyor

Anadolu Efes’in kendi sahasında oynadığı tüm maçlarda medya sponsoru olarak yer alan ve radyolarında basketbol severler için özel spotlar yayınlayan Karnaval, takımın enerjisini ve heyecanını dinleyicileriyle paylaşıyor, düzenlediği özel etkinlik ve DJ performansları ile spor severlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Anadolu Efes’le sahada, Karnaval’la her yerde!

Söz konusu iş birliğinin her yıl güçlenen stratejik bir adım olduğunun altını çizen Karnaval Pazarlama Direktörü Gizem Yılancıoğlu, "Anadolu Efes’e verdiğimiz desteği, dinleyicilerimizle buluşturduğumuz enerji ve ritimle daha güçlü hale getiriyor, bu birlikteliği her geçen gün daha da pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı. Sanat ve sporu birbirinden ayrılamaz bir bütün olarak gördüklerini dile getiren Yılancıoğlu, Anadolu Efes’in başarılarına tanıklık eden Karnaval'ın bu iş birliğini gelecekte de sürdürmeyi planladığını dile getirdi.

Bu heyecanın sesi var: Karnaval, sahada ve yayında seninle!

Sponsorluk ilişkisinin kurumsal sosyal sorumluluk açısından taşıdığı önemi vurgulayan Karnaval Kurumsal İletişim Müdürü Vildan Yıldırım; “Müzik ve spor, insan hayatında birbirini tamamlayan iki büyük tutku. Her ikisi de özveri, başarıya ulaşma arzusu ve derin bir bağlılık gerektiriyor. Türkiye’de basketbolun en başarılı kulüplerinden biri olan Anadolu Efes ile süregelen iş birliğimiz de tam olarak bu ruhu yansıtıyor. Onların sahadaki mücadelesine ortak olmak, her oyuncunun ve taraftarın heyecanını paylaşmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Anadolu Efes’in THY Avrupa Ligi’nde Play-Off’a yükselmesini kutluyor; Avrupa basketbolunun en üst düzey platformunda sergilediği başarıya eşlik etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.