Investimate’te yarışan geleceğin yatırımcılarına ForInvest’ten teknolojik destek

Yatırım okuryazarlığını yaygınlaştırmak amacıyla birçok projeye destek veren ForInvest, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Türkiye’nin en kapsamlı sanal yatırım yarışması Investimate’in teknoloji sponsoru oldu. 6 hafta süren yarışma boyunca öğrenciler, Borsa İstanbul’dan alınan anlık verilerle sanal portföylerini yöneterek finansal karar alma becerilerini test etti.

Gençler sadece portföy değil, kendi potansiyelini de yönetiyor

Yatırım teknolojileri alanında 35 yılı aşkın deneyime sahip ForInvest’in altyapısıyla gerçekleştirilen yarışma, gençlerin finansal okuryazarlık seviyelerini artırmalarına olanak sağladı. ForInvest CSO’su Fatmanur Arıcı, ödül töreninde yaptığı konuşmada yarışmanın gençler için sunduğu deneyim ve kazanımların altını çizdi. “Bu yarışma gençlere sadece piyasaları tanıtmakla kalmıyor; karar almayı, öngörü geliştirmeyi ve strateji üretmeyi de öğretiyor.” diyen Arıcı, “Gençler sanal yatırım yarışmasında bir portföyü yönetmenin ötesinde aynı zamanda kendi potansiyelini yönetiyor, gerçek hayatın bir simülasyonunu yaşayıp çok değerli yetkinlikler ve deneyim kazanıyor. Bazen sabretmeyi, bazen risk almayı, bazen de sonuçların sorumluluğunu taşımayı öğreniyorlar. Bu yarışmada elde edilen deneyim, kazandırdığı bakış açısıyla gençleri ciddi anlamda farklılaştıracak.” ifadelerini kullandı.

Finansal piyasaların dilinin, katılımcılarının ve kurallarının değiştiğini söyleyen Arıcı, ForInvest olarak bu dönüşümün teknoloji altyapısını kurarken, diğer yandan yatırım okuryazarlığını yaygınlaştırmak adına çok yönlü ve istikrarlı bir şekilde çalıştıklarının altını çizdi. Yarışma sürecinin jüri sunumlarında tanıklık ettiği yaratıcı projelerin kendilerini çok etkilediğini belirten Arıcı, “Jüri sunumlarında her bir katılımcının büyük bir özveriyle çalıştığına, finansal kavramları derinlemesine öğrendiğine ve yatırım kararlarını stratejik bir bakış açısıyla geliştirmiş olduklarına şahitlik ettik. Bu yarışmanın sonunda birincilik elbette çok kıymetli, ama daha da önemlisi, geleceğe inanan, sorumluluk almayı bilen, bilgiye yatırım yapan gençler, bir diğer ifade ile tüm projeler kazandı.” dedi.

Yatırımda artık oyunun kuralları değişiyor

Düzenlenen yarışmanın çok farklı olduğuna vurgu yapan Fatmanur Arıcı, “Artık oyun değişiyor. Birçok şeyi farklılaştırmak gerekiyor. Bugün, kendi kendine öğrenen ve öğrenmeyi de durdurmayan rakipler var. Bundan sonraki süreçte, yapılacak yarışmalarda özellikle yapay zeka alanında bir takım olarak katılmak büyük önem taşıyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bu yarışmalara bir takım olarak katılın, yapay zeka ‘agent’larınız olsun yanınızda. Karar alırken size destek verecek yardımcılarınız olsun. Onlar sizi ele geçirmesinler siz onların birer yöneticisi olun. Gelişiminize yatırım yapın. Birçok kişi buradan sektöre gelecek ve farklılığı da bu şekilde yaratabilecek.” ifadelerini kullandı.

Gençlere özel eğitim ve içerikler

ForInvest’in sosyal sorumluluk projelerine de değinen Arıcı, 250 bin aboneyi aşan YouTube kanallarında herkesin anlayabileceği eğitici içerikler sunduklarını ve Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle üniversite öğrencilerine yönelik yatırım okuryazarlığı eğitimleri düzenlediklerini belirtti. Arıcı, üniversite kulüplerine sağladıkları teknoloji altyapısı desteğinin de bu vizyonun önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti. Yarışma için Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün çok emek harcadığını, bunun yanında Forinvest ekibinin de yarışmanın teknolojik altyapısı için çok değerli katkılar sağladığının altını çizen Arıcı, emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

Ödül alanlar belli oldu

Murat Sağman, Eralp Arslankurt, Dr. Nuri Sevgen, Berra Doğaner, Dr. Barış Esen, Jülide Yiğittürk, Cüneyt Paksoy ve Perihan Tantuğ’un yer aldığı jüride, yarışmanın kazananı Muhammed Yasin Duran oldu. İkinci sırada Shamsiddin Abdujabborov, üçüncü sırada ise Kadir Mirza Eröncel yer aldı.