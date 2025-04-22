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Yapı Kredi’den net-sıfır için kapsamlı yol haritası

Türk bankacılık sektörünün önde gelen kurumlarından biri olan Yapı Kredi, reel sektörün yeşil dönüşümüne öncülük etme hedefiyle önemli bir adım attı. Kredi portföyünden kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik sektörel dönüşüm stratejilerini ve bu doğrultuda belirlenmiş somut hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Yapı Kredi böylece, Türk bankacılık sektöründe kredi portföyü emisyonlarına ilişkin en kapsamlı azaltım hedefini açıklayan banka oldu.

Haber Merkezi
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Yapı Kredi’den net-sıfır için kapsamlı yol haritası
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Yapı Kredi'nin Karbon Dönüşüm Programı çerçevesinde geliştirdiği emisyon azaltım hedefleri, uluslararası saygınlığa sahip Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylandı. Banka aynı zamanda, Net Sıfır Bankacılık Birliği (NZBA) ilkelerine uyumlu şekilde öncelikli sektörler için özel hedefler belirledi. Bu kapsamda, her sektöre özel karbonsuzlaşma eylemlerini içeren Kredilerde Dönüşüm Planı oluşturuldu. Planın tüm detaylarını içeren "Finanse Edilen Emisyonlar İçin Net Sıfır Yol Haritası" başlıklı doküman da kamuoyunun erişimine sunuldu.

Yeşil dönüşüm, stratejimizin merkezinde

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Karbon Dönüşüm Programımız çerçevesinde, 2021 yılından bu yana kredi portföyümüzün yarattığı karbon ayak izini sistematik olarak ölçümlüyoruz. Geldiğimiz noktada hem kendi operasyonlarımız hem de finanse ettiğimiz projeler için belirlediğimiz emisyon azaltım hedefleri Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından resmen onaylandı. Bununla birlikte, Net Sıfır Bankacılık Birliği (NZBA) çerçevesindeki taahhütlerimizi hayata geçirmek üzere, kredi sağladığımız kritik sektörlerde ölçülebilir ve takip edilebilir emisyon azaltım hedefleri belirledik. Bu hedefler, finanse ettiğimiz toplam emisyonların yüzde 65'ini kapsayan geniş bir etki alanı yaratıyor."

Sürdürülebilir bir gelecek için somut adımlar atıyoruz

Net sıfır ekonomiye geçişi destekleyen uluslararası inisiyatiflerde aktif rol üstlendiklerini belirten Erün, sürdürülebilirlik vizyonlarını şöyle özetledi:

“Bankamız, 2019 yılında Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'nin (UN PRB) kurucu imzacılarından biri oldu. 2021 yılında, Paris Anlaşması’na uyumlu şekilde, SBTi’ye emisyon azaltım taahhüdü verdik. 2023’te ise Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne (NZBA) üye olarak sürdürülebilirlik vizyonumuzu uluslararası ölçekte bir kez daha ortaya koyduk. Aynı zamanda, İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’nün (TCFD) destekçileri arasında yer alarak, iklim krizine ilişkin risk ve fırsatlara dair şeffaf bilgi paylaşımına katkıda bulunuyoruz.”

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