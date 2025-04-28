Teknosa’ya Rekabet Kurumu soruşturması

Rekabet Kurumu, Teknosa (TKNSA)’ya yönelik olarak soruşturma başlatma kararı aldı.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre kurum, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’unun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun’un 41. maddesi uyarınca, aralarında Teknosa’nın da bulunduğu bazı tüketici elektroniği pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Açıklamada, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılmasının, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri veya cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı hatırlatıldı.