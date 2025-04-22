DCT Trading, analistler ve yatırımcılarla bir araya geldi

Açılışına DCT Trading’in geliştirdiği “Paşa” isimli robot’un gerçekleştirdiği toplantıda, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören DCT Trading'in, halka arzla beraber yatırımlarına hız kesmeden devam ettiği vurgulandı. Halka arzdan elde edilen fonla önemli bir büyüme ve dönüşüm sürecine girdiği belirtilen DCT Tradinghisselerinin,halka arzdan bu yana %151 oranında değer kazanarak, 15 milyon dolarlık arz büyüklüğüne ulaştığı belirtildi.

‘Halka arzdan sağlanan fonla yatırımımıza başladık’

DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet katılımcılara yönelik yaptığı konuşmada, “dünya genelinde ticaret savaşlarının yoğunlaştığı böyle bir dönemde, 2,41 kat talep fazlası ile halka arz olan DCT Trading’in bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarını ve gelecek vizyonunu paylaşmak için Türkiye’deki analist ve yatırımcılarla geniş çaplı olarak bir araya gelmek istedik. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz başarıyı yatırımcılarımızın bize olan güveninin en büyük göstergesi olarak değerlendiriyoruz. 21 yıl önce 10.000 USD borç sermayeyle kurduğumuz DCT Trading bugün dünya ölçeğinde iş yapabilen bir global oyuncuya dönüşmüş durumda. Elde edilen bu başarı,DCT Trading’in halka arzı ile daha da güçlü bir vizyona ulaştı. Arz gelirlerini kredi borcu geri ödemesi için kullanmadık. Biz elde ettiğimiz arz geliriyle yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Dolayısıylailk arz sonrasındaki hisse performansımız çok iyi seyretti. Arz öncesinde emtia ticareti yapan, Yunanistan'da kısıtlı bir yaban mersini üretimi ve kiraz işleme tesisi olan şirketken, arzdan sonra hızlıca, elde ettiğimiz finansmanı yatırıma çevirdik. Yaban mersini üretim kapasitemizi 4 kat artırdık. Teknoloji şirketimizi kurduk ve fintech dünyasına giriş yaptık. COTCAST ve TRK'dan aldığımız hisselerle finansal duran varlık yatırımı yaptık ve bu şirketler güncel ticari faaliyetlerimize de değer katıyor. Daha önce %98 oranında pamuktan ciro sağlarken başta inşaat malzemeleri olmak üzere, yeni emtiaların hayatımıza girmesiyle ürün gamımızı genişlettik. Son olarak 2 KAP duyurumuz var. Bir lisanslı depoculuk yatırımına başlıyoruz, ayrıca Yunanistan'daki yaban mersini üretim faaliyetini Türkiye'ye de taşıyoruz. Sonuç olarak şunu söyleyebilir ki, DCT Tradingarzdan elde ettiği fonla çok ciddi bir büyüme ve dönüşüm sürecine girdi.” diye konuştu.

“Teknoloji ile üretimi birleştirerek 2025’te yeni yatırımlara odaklanıyoruz”

Dünyada özellikle gıda da sürdürülebilir üretimin en önemli gündem olduğunu belirten Sadık Ahmet, “DCT faaliyet kolları itibarıyla tarımda üretici fonksiyonunu büyütmeye, bunu son teknoloji yapılarla (Minimum su tüketimi) gerçekleştirmeyi, teknoloji ile üretimi birleştirmeyi hedefliyor. Birleşmiş Milletler'in insanlığın devamı için oluşturduğu 17 maddelik öncelik hedefleri ile uyumlu bir yatırım planımız var”dedi. Yatırımcılara şirketin alt markaları olan YAKA IKE, BLUEFARM IKE ve PULSE FİNANSAL TEKNOLOJİLER hakkında bilgi verenSadık Ahmet, “DCT Trading, 2025 yılı itibarıyla sürdürülebilir büyüme stratejilerine odaklanmayı planlıyor. Lisanslı depo yatırımı, yeni şirket kuruluşları ve ortaklıklar, ürün gamı genişlemesi, YAKA & BLUEFARM için kapasite artırımı gibi stratejik hamleler önümüzdeki dönemin ana yatırım alanları olacak. Özellikle depo yatırımı ile birlikte pamuk ticaretindeki deneyimini, anlaşmalı üretim, fiziki emtiaların menkulleştirilmesi gibi yeni faaliyetlerle güçleneceğini” ifade etti.

‘Yatirimci.ai’ üye kabulüne başlıyor

DCT Trading’inbağlı ortaklıklarından Pulse'ın üye kabulüne başlayacağı belirtildi. Finansal teknolojiler alanında yenilikçi çözümler sunarak iş dünyasında fark yaratmayı amaçlayan teknoloji şirketi olan Pulse İzmir merkezli faaliyet gösteriyor.Pulse, finansal kararları optimize eden, iş süreçlerini iyileştiren ve kullanıcılarına stratejik avantajlar sağlayan ileriteknoloji ürünler geliştiriyor. Yatırımcı sunumunda Pulseşirketininkapsamlı ilk ürünününYatırımcı.AI olduğu belirtilerek, yatırımcıların finansal piyasalardaki fırsatları daha hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olan gelişmiş bir analiz ve öngörü platformu olduğu ifade edildi.