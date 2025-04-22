Efor Çay, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi

Türkiye’nin yerli çay markalarından Efor Çay, 21 Nisan 2025’te İstanbul’da düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında 2024 yılına ait finansal ve operasyonel performansını değerlendirdi.Genel kurul kapsamında, Efor Çay’ın geçen yıla ait faaliyetleri, finansal tabloları ve iş süreçlerine dair önemli başlıklar hissedarlarla paylaşıldı.

"2024 yılı bizim için hem üretim süreçlerinin hem de marka yapılanmamızın güçlendiği bir dönem oldu"

Toplantıda Efor Çay’a ilişkin açıklamalarda bulunan Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, şirketin genel kurul toplantısını başarıyla gerçekleştirmiş olmanın kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek “Kurumsallaşma yolunda attığımız adımların bir parçası olarak olağan genel kurulumuzu tamamladık. 2024 yılı bizim için hem üretim süreçlerinin hem de marka yapılanmamızın güçlendiği bir dönem oldu. Bu faaliyetlerimizin 2025 yılında da artarak devam edeceğine inanıyorum.

Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza, Yönetim Kurulu üyelerimize ve bizlere güven duyan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2025 yılının ülkemiz ve sektörümüz için sağlık, bereket, huzur ve yeni başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum.’’ dedi.

Efor Çay, 2025 yılına dair planlarında yerli üreticiyle olan bağını daha da kuvvetlendirmeyi, sürdürülebilir tarım yöntemlerine yatırımlarını artırmayı ve kalite odaklı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.