Amazon.com.tr'den 23 Nisan'a özel çocuk kitapları kampanyası

Amazon.com.tr 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, seçili çocuk kitaplarında “İkinciye Sepette Yüzde 50 İndirim” kampanyasını duyurdu. 27 Nisan'a kadar geçerli olan kampanya kapsamında; eğitici, eğlenceli ve ilham verici birçok kitap çocuklarla buluşuyor.

Günün anlam ve önemine uygun eğitici kitaplarda kampanya

“Çocuklar için Nutuk”, “Çocuklar için Atatürk” Kitap Seti, “Cumhuriyetin İzinde”, “National Geographic Kids – Mustafa Kemal Atatürk” gibi günün anlam ve önemine uygun eğitici kitapların yanı sıra Chris Naylor Ballesteros'dan "Bavulumdaki Kırık Fincan", Angela McAllister'dan "Cesur Fırfır" ve Ian Whybrow'dan "Gofret ile Babası" gibi çocukların renkli dünyasını besleyecek kitaplar da kampanyaya dahil edilen geniş kitap seçkisi arasında yer alıyor. Macera, bilim ve fantastik türlerinde zengin bir seçkinin minik okuyucuları ve ebeveynlerini beklediği kampanyaya katılmak için Amazon.com.tr'de satıcısı “Amazon.com.tr” olan seçili çocuk kitaplarından sepete iki adet eklemeniz yeterli. Kampanya sayfasındaki “Promosyonu uygula” butonuna tıklamanızın ardından, ödeme sayfasına geçtiğinizde indirim otomatik olarak uygulanıyor.