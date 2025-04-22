Watsons müşterileriyle güçlerini birleştiriyor: Karbon emisyonunu en aza indiriyor

Watson, sürdürülebilir ürünlere yönelik artan müşteri talebini karşılamak için 2023 yılında ClimatePartner ile karbon salınımının engellenmesine yönelik önemli bir iş birliğine imza atarak 7 farklı ürün serisini müşterileriyle buluşturmuştu. Şimdi bu projeyi 30 farklı ürün serisini kapsayacak şekilde büyüten Watsons, sürdürülebilirlik konusundaki sarsılmaz kararlılığını daha da ileriye taşıyor. Girişim Türkiye’nin yanı sıra, Hong Kong, Malezya, Filipinler, Tayvan, Tayland, Singapur, Vietnam, Endonezyave GCC pazarlarındaki Watsons O+O (online ve offline) mağazalarında dahayata geçiriliyor.

Watsons Türkiye, Watsons İyilik Hareketi’ni hayata geçiriyor

Watsons, her satın alma işleminin anlamlı ve etkili bir fark yaratmasını sağlarken daha sürdürülebilir ürünler sunmak için de kararlı adımlar atmaya devam ediyor.Sürdürülebilirliği iş yapış biçiminin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandıran Watsons Türkiye; topluma, çevreye ve geleceğe katkı sağlamak amacıyla Watsons İyilik Hareketi’ni hayata geçiriyor.

Kadın emeğinden çevresel sürdürülebilirliğe, hayvan haklarından bilinçli tüketime kadar birçok alanda somut projeler yürüten Watsons Türkiye, KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) iş birliğiyle #WatsonsİyilikHareketi Kadın Emeğini Desteklemeye Çağırıyor projesi kapsamında kadın kooperatiflerinin ürünlerini kâr amacı gütmeden müşterileriyle buluşturuyor.Ayrıca %82’lik kadın çalışan oranına sahip olan Watsons Türkiye, #WatsonsİyilikHareketi Kadın İstihdamını Artırmaya Çağırıyor projesiylekadın çalışan oranı %50’nin altında olan iş ortaklarıyla birebir iletişim kurarak bu oranı artırmayı hedefliyor.

Çevreye olan sorumluluğunu ise TEMA Vakfı iş birliğiyle yürütülen #WatsonsİyilikHareketi Ormanlarımızı Büyütmeye Çağırıyorprojesi ile yerine getiren Watsons Türkiye,bugüne kadar 420.000 fidan dikerek TEMA’nın en büyük destekçilerinden biri olarak konumlanıyor. Şirket, bu sayıyı 2030 yılına kadar 1 milyona ulaştırmayı hedefliyor.

Aynı zamanda #WatsonsİyilikHareketi Sürdürülebilir Yaşam Ürünlerini Tercih Etmeye Çağırıyorprojesiylemağazalarında sürdürülebilir yaşam ürünleri için özel alanlar oluşturuyor; müşterilerini sürdürülebilir tüketime teşvik ediyor.

2030 yılına kadar da bu ürün sayısının 3.000’e çıkarılması planlanıyor.

Enerji verimliliği iseWatsons’ın öncelikleri arasında yer alıyor. #WatsonsİyilikHareketi Daha İyi Bir Geleceğe Çağırıyor projesi kapsamında mağazalarında enerji izleme sistemleri kuran Watsons Türkiye, 2024 Ocak ayından itibaren operasyonlarındaki tüm elektrik tüketimini %100 yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Öte yandan Watsons markalı ürünlerde çevre dostu ambalajlar tercih edilerek ambalaj atıklarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Hayvan haklarına duyduğu hassasiyeti de projelerine yansıtan şirket, #WatsonsİyilikHareketi Hayvan Sevgisini Büyütmeye Çağırıyorprojesiyle sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Cadde mağazalarının önlerine mama, su kapları ve kulübeler yerleştirerek sokak hayvanlarına destek sağlıyor. Bu uygulamanın 2030 yılına kadar tüm cadde mağazalarına yayılması hedefleniyor. 2025 itibarıyla Haçiko iş birliğiyle daha geniş kapsamlı projeler hayata geçirilmesi planlanıyor.

Watsons müşterisi Sultan Maden, neden Watsons’tan alışveriş yaptığına dair şu değerlendirmelerde bulundu:

”Watsons’tan alışveriş yaparken sadece kendim için değil, toplum ve doğa için de iyi bir şey yaptığımı hissediyorum. Kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerinive yüzlerce çeşit sürdürülebilir yaşam ürününü kolayca bulabilmek ve patili dostlarımıza duyarlı bir marka olduğunu bilmek Watsons’ı tercih etme nedenlerimin başında geliyor. Doğaya katkı sağlamak için yüzbinlerce fidan dikmeleri de tercihimin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Watsons, sadece bir güzellik mağazası değil; iyiliği yaymanın en büyük destekçisi!”

Müşterileriyle birlikte, gelecek nesiller için daha parlak, daha yeşil bir geleceği şekillendirerek olumlu bir değişim dalgası yaratmayı hedefleyen Watsons, Dünya Günü’nü iklim eylemine yönelik yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak görüyor ve müşterilerineİyi Görünmeleri, İyi Olanı Yapmaları ve Harika Hissetmeleri konusunda güç veriyor.