İstanbul Havalimanı’ndan “Dünya Günü”ne özel film
İGA İstanbul Havalimanı’nın sürdürülebilirliğe olan güçlü bağlılığını gözler önüne seren ve “Mirasımız: Daha İyi Bir Gelecek” mesajı taşıyan reklam filmi 22 Nisan Dünya Günü’nde yayına girdi. “Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek” misyonuyla çalışmalarına devam eden İGA İstanbul Havalimanı’nın çevresel ve toplumsal duyarlılığını vurgulayan reklam filmi tüm dünyada yayınlanmaya başladı.
Doğadan ve insandan esinlenen anlatımıyla dikkat çeken ve “Hepimiz bir miras bırakmayı hayal ederiz” sözleriyle başlayan film, izleyicisini sadece bugüne değil, yarına da ilham verecek bir yolculuğa davet ediyor.
Sürdürülebilirlik yaşam felsefesi
Sürdürülebilirliğin bir yaşam felsefesi olduğuna dikkat çeken film, bir çocukla birlikte seyircisini de havalimanında bir gezintiye çıkarıyor. Havalimanının “Kadın Elinden Çocuk Kalbine” projesi kapsamında kadınlar tarafından el emeği ile üretilen bir oyuncağın peşinden giden çocuk, onu bekleyen bambaşka dünyaların kapılarını aralıyor.
Güneş panelleri, tarihi eserlerle dolu bir müze, uçuş korkusunu unutturan patili dostlar. İGA İstanbul Havalimanı’nın “Daha İyi Bir Geleceği” miras bırakmak için yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarının bazılarıyla bu yolculukta karşılaşan çocuk sonunda oyuncağına kavuşuyor.
Film, “Eğer sadece gökyüzü için değil, daha iyi bir yeryüzü için de çalışan bir havalimanıysanız, bu miras her şeydedir” mesajıyla sona eriyor.
Reklamın künyesi
İGA İstanbul Havalimanı’nın sadece yolcu taşıyan bir merkez değil, aynı zamanda daha yaşanabilir bir dünya için sorumluluk alan bir havalimanı olduğuna dikkat çeken ve İGA’nın sürdürülebilirlik vizyonunu güçlü bir dille yansıtan reklam filminin künyesi şöyle:
Reklamveren: İGA
Reklamveren Temsilcileri: Gökhan Şengül, Mertcan Tanaydı, Emrah Akalın, Murat Kahraman, Celal Karasakal
Reklam Ajansı: Tribal Worldwide İstanbul
Yaratıcı Başkan: Arda Erdik
Ajans Başkan Yardımcısı: Başar Bellisan
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Güldeniz Şeşen Bilginer
Yaratıcı Grup Lideri: Ömer Ceran, Yusuf Gürol Yılmaz
Yaratıcı Ekip: Sezgin Bulut, Esra Çiflikoğlu, Berke Özübek, Derya Bolluk
Müşteri İlişkileri Direktörü: Pelin Önal
Müşteri İlişkileri: Nazlı Polat, Elif Dilara Güneş
Stratejik Planlama Direktörü: Ceren Şehitoğlu
Stratejik Planlamacı: Kaan Arslan
Ajans Yönetici Prodüktörü: Ümit Bak
Ajans Prodüktörü: Zeynep Tanyeli
Prodüksiyon Şirketi: Journey
Yönetmen: Çağlar Mallı