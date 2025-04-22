İstanbul Havalimanı’ndan “Dünya Günü”ne özel film

Doğadan ve insandan esinlenen anlatımıyla dikkat çeken ve “Hepimiz bir miras bırakmayı hayal ederiz” sözleriyle başlayan film, izleyicisini sadece bugüne değil, yarına da ilham verecek bir yolculuğa davet ediyor.

Sürdürülebilirlik yaşam felsefesi

Sürdürülebilirliğin bir yaşam felsefesi olduğuna dikkat çeken film, bir çocukla birlikte seyircisini de havalimanında bir gezintiye çıkarıyor. Havalimanının “Kadın Elinden Çocuk Kalbine” projesi kapsamında kadınlar tarafından el emeği ile üretilen bir oyuncağın peşinden giden çocuk, onu bekleyen bambaşka dünyaların kapılarını aralıyor.

Güneş panelleri, tarihi eserlerle dolu bir müze, uçuş korkusunu unutturan patili dostlar. İGA İstanbul Havalimanı’nın “Daha İyi Bir Geleceği” miras bırakmak için yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarının bazılarıyla bu yolculukta karşılaşan çocuk sonunda oyuncağına kavuşuyor.

Film, “Eğer sadece gökyüzü için değil, daha iyi bir yeryüzü için de çalışan bir havalimanıysanız, bu miras her şeydedir” mesajıyla sona eriyor.

Reklamın künyesi

İGA İstanbul Havalimanı’nın sadece yolcu taşıyan bir merkez değil, aynı zamanda daha yaşanabilir bir dünya için sorumluluk alan bir havalimanı olduğuna dikkat çeken ve İGA’nın sürdürülebilirlik vizyonunu güçlü bir dille yansıtan reklam filminin künyesi şöyle:

Reklamveren: İGA

Reklamveren Temsilcileri: Gökhan Şengül, Mertcan Tanaydı, Emrah Akalın, Murat Kahraman, Celal Karasakal

Reklam Ajansı: Tribal Worldwide İstanbul

Yaratıcı Başkan: Arda Erdik

Ajans Başkan Yardımcısı: Başar Bellisan

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Güldeniz Şeşen Bilginer

Yaratıcı Grup Lideri: Ömer Ceran, Yusuf Gürol Yılmaz

Yaratıcı Ekip: Sezgin Bulut, Esra Çiflikoğlu, Berke Özübek, Derya Bolluk

Müşteri İlişkileri Direktörü: Pelin Önal

Müşteri İlişkileri: Nazlı Polat, Elif Dilara Güneş

Stratejik Planlama Direktörü: Ceren Şehitoğlu

Stratejik Planlamacı: Kaan Arslan

Ajans Yönetici Prodüktörü: Ümit Bak

Ajans Prodüktörü: Zeynep Tanyeli

Prodüksiyon Şirketi: Journey

Yönetmen: Çağlar Mallı