Karpowership ile Japon devi MOL mutabakat zaptı imzaladı

Denizcilik ve enerji sektörlerinin iki güçlü ismi Mitsui O.S.K. Lines (MOL) ile Karpowership’in enerji dönüşüm girişimi Kinetics dijital dönüşümde güçlü bir projeye imza attı. Dünyanın ilk entegre yüzer veri merkezi platformunu geliştirmek üzere bir araya gelen küresel devler, mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat uyarınca iki şirket, modern bir veri merkezinin dönüştürülmüş bir gemi üzerinde tasarımı, inşası ve dağıtımı konusunda iş birliği yapacak. Tesis, Karpowership tarafından geliştirilen Powership’ler dahil olmak üzere çeşitli esnek kaynaklardan kesintisiz ve özel enerji ile beslenecek. Proje lokasyonuna ve müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak kara şebekeleri, kara güneş enerjisi santralleri, açık deniz rüzgar enerjisi veya diğer enerji üretim çözümleri de entegre edilebilecek. Entegre yüzer enerji çözümlerinde öncü olan Karpowership, 19 ülkede 10 bin MW’tan fazla kurulu kapasiteye sahip ve 20 yılı aşkın operasyonel deneyimiyle projeye katkı sağlayacak.

Artan talebe çözüm sunulacak

Bu iş birliği, Kinetics’in mobil enerji altyapısı konusundaki uzmanlığı ile MOL’un kapsamlı denizcilik ve açık deniz lojistik yeteneklerini bir araya getirerek, dünya genelinde hızla artan dijital altyapı ihtiyacına çözüm sunmayı hedefliyor. Yüzer platform, geleneksel karasal veri merkezlerinin yaşadığı enerji sıkıntıları, arazi kısıtları ve izin süreçlerindeki gecikme gibi zorlukların üstesinden gelecek şekilde ölçeklenebilir, taşınabilir ve hızla devreye alınabilir bir çözüm sunacak.

İmzalanan mutabakat zaptının küresel enerji sektörüne çözüm sunma konusunda önemli bir adım olduğunu söyleyen Kinetics CEO’su Mehmet Katmer, “Bu proje, Kinetics olarak vizyonumuz doğrultusunda; bugünün ve yarının enerji ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi, verimli ve sürdürülebilir altyapı çözümleri sunma yolunda büyük önem taşıyor. Mobil enerji üretimini yüzer veri altyapısıyla birleştirerek, kritik darboğazlara çözüm getiriyor ve dijital kapasiteyi daha hızlı, daha temiz ve daha esnek şekilde büyümesini mümkün hale getiriyoruz” dedi.

İlk yüzer veri merkezi 2027’de hizmete girecek

MOL İcra Kurulu Üyesi Tomoaki Ichida ise şunları söyledi: “İmzaladığımız mutabakat zaptı, MOL Grubu’nun gemi işletmeciliğindeki varlıklarını ve kapsamlı deneyimini kullanarak dijital altyapıyı çevresel etkiyi en aza indirerek hızla inşa etme yönünde önemli bir adımdır. Gelecekte de deniz taşımacılığı sektörünü merkezine alan çeşitli sosyal altyapı işlerini genişletmeye devam edeceğiz. Teknolojilerimizi ve hizmetlerimizi geliştirerek, çevresel koruma gerekliliği dahil olmak üzere toplumun değişen ihtiyaçlarına proaktif şekilde yanıt vermeye kararlıyız.”

İmzalanan mutabakat zaptı MOL ve Kinetics’in dijital çağ için sürdürülebilir çözümler sunmaya yönelik ilk özel iş birliğini temsil ediyor. Başarılı fizibilite çalışmaları ve devam eden teknik geliştirmelerin ardından ilk yüzer veri merkezi projesinin 2027 yılında devreye alınması hedefleniyor.