  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Kawakin Core-Tech, deprem güvenliği ürününün Türkiye’deki ilk teslimatını gerçekleştirdi
Takip Et

Kawakin Core-Tech, deprem güvenliği ürününün Türkiye’deki ilk teslimatını gerçekleştirdi

Japonya merkezli Kawakin Core-Tech, deprem güvenliği için geliştirdiği yenilikçi ürünü KAWAKIN-BRB’nin (Burkulması Önlenmiş Çapraz) Türkiye’deki ilk teslimatını başarıyla gerçekleştirdi. Ürün, Dilovası’nda bulunan bir kimya tesisinde uygulandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kawakin Core-Tech, deprem güvenliği ürününün Türkiye’deki ilk teslimatını gerçekleştirdi
Takip Et

Son yıllarda Türkiye ve Akdeniz bölgesinde artan sismik hareketlilik, yapıların deprem dayanımının güçlendirilmesine yönelik ihtiyacı öne çıkarıyor. Bu alanda öncü şirketlerden Kawakin Core-Tech, 2023 yılında İstanbul’da açtığı şube ile bölgede faaliyetlerine başlamıştı.

KAWAKIN-BRB’lerin güvenilirliğini araştırmak amacıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarında (STEEL) Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik liderliğinde tam ölçeğe yakın kapsamlı performans testleri yapıldı. Ürün, 22 Mayıs 2025 tarihinde sergilediği üstün histeretik davranış için resmi performans onayı aldı.

Kawakin Core-Tech, deprem güvenliği ürününün Türkiye’deki ilk teslimatını gerçekleştirdi - Resim : 1

Ayrıca KAWAKIN-BRB, 18 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “Burkulması Önlenmiş Çapraz Yapısı” adıyla patentle tescillendi (Patent No: TR 2022 28218 B). Bu gelişme, Kawakin’in yüksek performanslı ve benzersiz tasarımının yasal güvence altına alındığını gösteriyor.

Kawakin Core-Tech, Türkiye inşaat pazarına 2023 yılında İstanbul’da kurduğu ofis ile giriş yaptı. İstanbul’daki Türkiye Ofisi hem yerel projelerin koordinasyonu hem de deprem güvenliği konusunda bölgedeki paydaşlarla iş birliği geliştirmek amacıyla faaliyet gösteriyor. Merkez ofis ile yakın iş birliği içinde çalışan Türkiye ekibi, KAWAKIN-BRB ve diğer yenilikçi çözümlerin uygulanmasında teknik destek, proje yönetimi ve müşteri ilişkileri süreçlerini yürütüyor. Bu yapı sayesinde Kawakin, Türkiye ve çevresindeki depreme duyarlı bölgelerdeki projelerde hızlı, etkin ve yerinde hizmet sunmayı hedefliyor.

23 yıllık banka satışa çıktı: İşte istenen bedel23 yıllık banka satışa çıktı: İşte istenen bedelŞirket Haberleri
Kişisel bakım ürünleri devi Türkiye'den resmen çekildiKişisel bakım ürünleri devi Türkiye'den resmen çekildiŞirket Haberleri
Benzine indirim bekleniyor: İşte 15 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim bekleniyor: İşte 15 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Garanti BBVA’dan 2 yılda 2,45 milyar dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracıGaranti BBVA’dan 2 yılda 2,45 milyar dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracıŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
23 yıllık banka satışa çıktı: İşte istenen bedel
23 yıllık banka satışa çıktı: İşte istenen bedel
Sirena Marine inovasyonda da şampiyonluğa oynuyor
Sirena Marine inovasyonda da şampiyonluğa oynuyor
Garanti BBVA’dan 2 yılda 2,45 milyar dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı
Garanti BBVA’dan 2 yılda 2,45 milyar dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı
Destek yatırım, ilk finansman bonosu ihracını başarıyla gerçekleştirdi
Destek yatırım, ilk finansman bonosu ihracını başarıyla gerçekleştirdi
Aras Kargo'dan stratejik hamle: Starex Global’in tamamını satın aldı
Aras Kargo'dan stratejik hamle: Starex Global’in tamamını satın aldı
Zorluteks, Taç Reborn Ecodesıgn ile The Hammers Awards’te ödüle layık görüldü
Zorluteks, Taç Reborn Ecodesıgn ile The Hammers Awards’te ödüle layık görüldü