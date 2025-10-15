Kawakin Core-Tech, deprem güvenliği ürününün Türkiye’deki ilk teslimatını gerçekleştirdi

Son yıllarda Türkiye ve Akdeniz bölgesinde artan sismik hareketlilik, yapıların deprem dayanımının güçlendirilmesine yönelik ihtiyacı öne çıkarıyor. Bu alanda öncü şirketlerden Kawakin Core-Tech, 2023 yılında İstanbul’da açtığı şube ile bölgede faaliyetlerine başlamıştı.

KAWAKIN-BRB’lerin güvenilirliğini araştırmak amacıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarında (STEEL) Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik liderliğinde tam ölçeğe yakın kapsamlı performans testleri yapıldı. Ürün, 22 Mayıs 2025 tarihinde sergilediği üstün histeretik davranış için resmi performans onayı aldı.

Ayrıca KAWAKIN-BRB, 18 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “Burkulması Önlenmiş Çapraz Yapısı” adıyla patentle tescillendi (Patent No: TR 2022 28218 B). Bu gelişme, Kawakin’in yüksek performanslı ve benzersiz tasarımının yasal güvence altına alındığını gösteriyor.

Kawakin Core-Tech, Türkiye inşaat pazarına 2023 yılında İstanbul’da kurduğu ofis ile giriş yaptı. İstanbul’daki Türkiye Ofisi hem yerel projelerin koordinasyonu hem de deprem güvenliği konusunda bölgedeki paydaşlarla iş birliği geliştirmek amacıyla faaliyet gösteriyor. Merkez ofis ile yakın iş birliği içinde çalışan Türkiye ekibi, KAWAKIN-BRB ve diğer yenilikçi çözümlerin uygulanmasında teknik destek, proje yönetimi ve müşteri ilişkileri süreçlerini yürütüyor. Bu yapı sayesinde Kawakin, Türkiye ve çevresindeki depreme duyarlı bölgelerdeki projelerde hızlı, etkin ve yerinde hizmet sunmayı hedefliyor.