  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. 23 yıllık banka satışa çıktı: İşte istenen bedel
Takip Et

23 yıllık banka satışa çıktı: İşte istenen bedel

TMSF, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulan BankPozitif'i (Pozitif Bank) satışa çıkardı. 23 yıllık banka için muhammen bedel 1 milyar 100 milyon lira olarak belirlenirken, ihale ise 12 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
23 yıllık banka satışa çıktı: İşte istenen bedel
Takip Et

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erkan Kork'un varlıklarından BankPozitif (Pozitif Bank) TMSF'ye devredilmişti. TMSF'nin el koyduğu banka ihaleyle satışa çıkarıldı. 

TMSF'nin ihale ilanında şu ifadeler yer aldı: 

"7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak görevlendirildiği Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi (Pay Fix), Erkan Kork Mal Varlığı Değerleri, Capitaltürk Turizm Yatırım Aanonim Şirketi ve Murat Çöpürkaya Mal Varlığı Değerleri mülkiyetinde bulunan %97 oranındaki Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi (Bank Pozitif) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle “Şartname”de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sunulmuştur."

Muhammen bedel 1 milyar 100 milyon lira

TMSF, 2002 yılında kurulan Pozitif Bank için muhammen bedeli 1 milyar 100 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye katılacak isim ve şirketlerin 55 milyon TL teminat yatırması ve 100 bin TL'lik şartname sunması talep edildi.

23 yıllık banka satışa çıktı: İşte istenen bedel - Resim : 1

Son tarih 11 Kasım 2025

İhalede son teklif verme tarihi 11 Kasım 2025 olarak açıklandı. İhale 12 Kasım tarihinde TMSF'nin Esentepe binasında açık artırma usulü gerçekleştirilecek.

Kişisel bakım ürünleri devi Türkiye'den resmen çekildiKişisel bakım ürünleri devi Türkiye'den resmen çekildiŞirket Haberleri
Benzine indirim bekleniyor: İşte 15 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim bekleniyor: İşte 15 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandıHesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandıGündem
Garanti BBVA’dan 2 yılda 2,45 milyar dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracıGaranti BBVA’dan 2 yılda 2,45 milyar dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracıŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Kawakin Core-Tech, deprem güvenliği ürününün Türkiye’deki ilk teslimatını gerçekleştirdi
Kawakin Core-Tech, deprem güvenliği ürününün Türkiye’deki ilk teslimatını gerçekleştirdi
Sirena Marine inovasyonda da şampiyonluğa oynuyor
Sirena Marine inovasyonda da şampiyonluğa oynuyor
Garanti BBVA’dan 2 yılda 2,45 milyar dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı
Garanti BBVA’dan 2 yılda 2,45 milyar dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı
Destek yatırım, ilk finansman bonosu ihracını başarıyla gerçekleştirdi
Destek yatırım, ilk finansman bonosu ihracını başarıyla gerçekleştirdi
Aras Kargo'dan stratejik hamle: Starex Global’in tamamını satın aldı
Aras Kargo'dan stratejik hamle: Starex Global’in tamamını satın aldı
Zorluteks, Taç Reborn Ecodesıgn ile The Hammers Awards’te ödüle layık görüldü
Zorluteks, Taç Reborn Ecodesıgn ile The Hammers Awards’te ödüle layık görüldü