Kayseri Şeker, yeşil dönüşüm kategorisinde finale kaldı

KAYSERİ / EKONOMİ

Verimlilik ve tasarruf konusunda yaptığı çalışmalarla öne çıkan Kayseri Şeker, verimli bir projeyi daha hayata geçirdi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri yarışmasında “Pancar Ayıklama Ünitesi Tasarımı Projesi” ile başvurdu. 596 projenin yarıştığı kategoride finale kalan 74 proje içerisinde yeşil dönüşüm kategorisinde ilk altıya girdi. Kayseri Şeker bu proje ile şeker pancarının ön temizleme işleminde açığa çıkan atığın içindeki parçanın, tasarlanan Pancar Ayıklama Ünitesi ile verimli bir şekilde ayrıştırılarak üretime geri kazandırılması amaçladı.

Kayseri Şeker Ar-Ge ve İşletme Birimlerince hayata geçirilen bu proje sayesinde Boğazlıyan Şeker Fabrikası 2022-2023 kampanya dönemi atıklardan geri kazanılan şeker pancarı parçalarıyla 877 ton şeker, 178 ton melas ve 1441 ton şeker pancarı küspe miktarları artırılarak verimlilik sağlandı.