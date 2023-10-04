Kayserili mobilyacılar Bakan Özhaseki'den ihtisas OSB istedi

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Nobel Expo Fuarcılık AŞ. tarafından 4-8 Ekim tarihleri arasında Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) ve Kayseri OSB iş birliği ile düzenlenen ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı, yerli ziyaretçilerin yanı sıra alım heyetleri kapsamında 61 ülkeden yabancı alıcıyı da ağırlamaya başladı. Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde 150’den fazla katılımcı firma ve 400’ ün üzerinde marka 40 bin metrekarelik alanda müşterileriyle buluştu. Dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan fuarla yeni pazarlara ihracat fırsatlarının yaratılması hedefleniyor. Fuarın açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve kent protokolü katıldı.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arapoğlu, “Yaklaşık 180 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracatımızı artırmak ve hedeflerimize ulaşmak için yurt içi ve dışında fuarlara katılarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Aynı sektör grubunda ve sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı bir Mobilya İhtisas OSB Kayseri için olmazsa olmaz hale geldi. Değeri yüksek mobilya ve ağaç işleri sanayisinin ihracat şansı arttırılarak, dünya pazarında rekabet gücü kazanacaktır. Kullanımı, kayıtlı çalışma ve dağıtım kanallarına erişme kabiliyeti artırılacaktır. Mobilya ihracatı, ihraç fazlası veren ender sektörlerden biri olduğu gibi işsizliği de önemli oranda etkileyen sektör olma özelliğine sahip. Bu doğrultuda devletimizin sektöre olan desteklerinin artmasını büyük emekler ile ürettiğimiz mobilyanın kayseri ihracatında açık ara ilk sırada olduğunun unutulmamasını istiyoruz. Ülkemizin kalkınmasında önemli bir payı bulunan mobilya sektörünün, bu ve bunun gibi yapacağımız programlarda devlet büyüklerimizi hep yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ise, Kayseri’de üçüncü fuarı gerçekleştirdiklerini ve fuarın adının tüm Anadolu şehirlerini kapsaması bakımından Kayseri Mobilya Fuarı değil, Anadolu Mobilya Fuarı olarak isimlendirildiğini söyledi. Çelik ayrıca, fuarın tüm kapı gelirlerini de geçtiğimiz gün Kayseri’de teröristler tarafından şehit edilen Mikail Bozlağan’ın ailesine bağışlayacaklarını belirtti. Kayseri OSB Başkan Vekili Murat Yibur ise fuarla ilgili OSB yönetimi olarak firmalara tüm desteği vereceklerini kaydetti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise, “Kayseri’de mobilya sektöründe 600 üzeri firmamız var ve bu firmalarda 28 bine yakın çalışanımız var. Mobilya sektöründe Türkiye’de birinci sıradayız. Şehrimizin lokomotifi sayılan bu sektörün 845 milyon dolarlık da ihracatımıza katkısı var” şeklinde konuştu. Önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve şu anda Kayseri milletvekili olan Hulusi Akar ise, Kayserili sanayicilere “Hızlı tren geliyor” müjdesi verdi.

“En büyük şansımız müteşebbislerimiz”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise açılışta yaptığı konuşmada, “Kayseri mobilyasının gelişimine yönelik tarihsel süreçten bahsedip, çoğu girişimcinin çıraklıktan başlayarak bugün önemli markaların sahibi olduklarını belirterek, “Kayseri mobilya sektörü milyar dolara yakın bir ihracat yapıyor. Gittikçe gelişmeye devam ediyor. Şehrimizdeki gelişmelerle iftihar ediyoruz. Ayrıca şehrimizdeki sorunları çözmek ve şehrimize hizmet etmek için de tüm gayretimizle çalışıyoruz” dedi. Ekonominin büyümesinin başat faktörünün istikrar olduğunu aktaran Özhaseki, “Bizi dünyadan ayıran en önemli fark hem istikrarın hem de müteşebbis insanların olması. Bizde gerek Kayseri gerek ülkemizde binlerce müteşebbis var. Bu bizim en büyük şansımız” diye konuştu. Avantajların yanı sıra terör ve depremsellik olarak Türkiye’nin iki başlıkta da dezavantajı olduğunu belirten Özhaseki, terörle mücadelenin devam ettiğini, öte yandan deprem konusunda da bilinçli hareket etmek gerektiğini söyledi. Özhaseki ayrıca, deprem bölgesinde 200 bin civarında konutun ihalesinin yapıldığını, 100 bin civarında evin birkaç ay içerisinde tamamlanacağını aktardı.