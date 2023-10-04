GSO heyetinden dijital dönüşüm çıkarması

GAZİANTEP

İstanbul’a düzenlenen program kapsamında; MEXT Yönetici Direktörü Efe Erdem tarafından MEXT hizmetlerine dair bir sunumun gerçekleştirildiği ziyarette, Gaziantep Sanayi Odası ile MEXT Teknoloji Merkezi arasında yapılabilecek muhtemel iş birliği başlıkları da görüşüldü.

Ziyarette ayrıca MEXT Dijital Fabrikadaki son teknolojik uygulamalar yerinde gözlemlendi.

Verdikleri bilgilerden dolayı MEXT Yönetimine teşekkür eden GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı E. Ferhan Sağım, MEXT’in; dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olduğunu belirterek, “Yapılan çalışmalar gerçekten mükemmel. Gaziantep Sanayi Odası olarak MEXT ile neler yapabiliriz bunu konuştuk. Dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim konularında biz de Gaziantep Model Fabrikamızda ve GSO Mesleki Eğitim Merkezimizde çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada MEXT ile de ne tür çalışmalar yapabileceğimizi önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz. Verdikleri bilgilerden ve ev sahipliklerinden dolayı MEXT ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları E. Ferhan Sağım, Başar Küçükparmak, Yönetim Kurulu Üyeleri Melike Yüksel, Cengiz Konukoğlu, Hakan Aslansoy, Mustafa Özgüler, Ali Can Koçak, İbrahim Kara, Bora Tezel, Genel Sekreter Yusuf İymen ve firma temsilcileri yer aldı.

GSO-MEM heyeti, JUSTWork Office Campus'ünü inceledi

Programın diğer bölümünde ise GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak ve beraberindeki heyet, Google, Facebook, Amazon gibi teknoloji şirketlerinin ofis kampüslerinden ilham alan, 150’den fazla teknoloji şirketine ev sahipliği yapan JUSTWork Office Campus'unü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.