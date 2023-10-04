İSO ile GÜNTİAD arasında iş birliği anlaşması

Mahir Solmaz / Diyarbakır

20 kişilik İstanbul Sanayi Odası (İSO) heyeti Ünteks, Jiber, Miray ve Seteks Tekstil’i ziyaret etti. Tekstil ve sanayii sektöründe güç birliğinin artırılması için Diyarbakır’a gelen heyet, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı Sezai Ayas'tan sektörün gelişimi ile ilgili bilgiler aldı.

GÜNTİAD yönetiminin de hazır bulunduğu ziyaret kapsamında açıklama yapan İstanbul Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, Diyarbakır’a geliş amaçlarının birlikte iş birliği yapmak olduğunu ifade etti. Türkiye’de kaynak sorunun olmadığını sözlerine ekleyen Özhamaratlı, kaynakların verimli şekilde kullanılır hale getirmek için Diyarbakır’da üretim yapan firmalarla ortak çalışmalar başlatacaklarını dile getirdi. Özhamaratlı, "İstanbul’da birçok firmamızda üretim sıkıntısı var. Personel bulma noktasında sorunlar yaşıyoruz. İsteyip de genişleyemeyen firmalarımız var. Burada yatırım yapmak yerine burada hali hazırda mevcut olan kapasiteleri değerlendirmek aslında ülke adına da yapılması gereken en doğru iş diye düşünüyorum’ dedi.

GÜNTİAD adına konuşan Jiber Tekstil Firma Sahibi ve geçmiş dönem başkanı İhsan Uğurlu, ziyarete önem ve anlam verdiklerini belirterek, “İstanbul Sanayi Odası ile el birliği yaparsak çok başarılı oluruz. Diyarbakır’da Tekstil’in kesinlikle önünün açılması gerektiğini düşünüyoruz. Sektörümüzde yaşanan kriz ancak Diyarbakır ve İstanbul’un gücünün birleşerek üstesinden geleceğine inanıyoruz. Bizim sık sık bir araya gelmemiz gerekiyor. Burada dayanışmaya ve güç birliğine inanan insanlar bir araya gelmiş bulunmakta. Bu görüşmelerden sonra sektörümüzün yarını adına çok güzel şeylerin olacağına inanıyorum” dedi.