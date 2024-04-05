Kazablanka Kruvaziyer Limanı'na en iyi teklifi Global Ports Holding’den

Global Yatırım Holding iştiraki kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in (GPH) yüzde 51 hissedarı olduğu konsorsiyumun Fas’taki Kazablanka Kruvaziyer Limanı’nın yeni kruvaziyer terminalinin 15 yıl süre ile işletme imtiyazı ihalesi için verdiği teklif, Ulusal Limanlar İdaresi tarafından en iyi teklif seçildi. Konsorsiyumun diğer ortakları ise yerel şirketler Steya (yüzde 40) ve Ocean Infrastructures Management (yüzde 9) olacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Kazablanka'nın kruvaziyer gemileri için stratejik merkez konumunda olduğunu belirterek, " Portföyümüze katıldığında Karayipler, Atlantik, Akdeniz ve Kuzey Avrupa’nın kesiştiği önemli bir limanı yönetmeye başlayacağız." dedi.

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olduklarını aktaran Kutman, "Daha da büyüme stratejimize sadık kalarak, bu alandaki adımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Liverpool Kruvaziyer Limanı'nın portföyümüze katılmasının ardından, Kazablanka Kruvaziyer Limanı için en iyi teklifi veren şirket olmamızdan son derece mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

2025’te 180 bin yolcuya ulaşması bekleniyor

Global Yatırım Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada ise, “Bundan sonraki süreçte bahsi geçen konsorsiyum ve Ulusal Limanlar İdaresi imtiyaz sözleşmeleri üzerinde mutabakata varmak için görüşmelerde bulunacak ve çalışmalar yapacak olup, imtiyaz haklarının kullanılmaya başlanmasının 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kazablanka Kruvaziyer Limanı altyapısına yakın zamanda 60 milyon euro yatırım yapıldı. Ulusal Limanlar İdaresi'nin yaptığı yatırım ile yeni kruvaziyer iskelesi ve kruvaziyer terminali inşası gerçekleştirilerek, limanın kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Böylece 350 metre uzunluğa kadar olan kruvaziyer gemilerinin limana yanaşması sağlanırken, yıllık 400 bin yolcu kapasitesine ulaşıldı.

Fas'ın en büyük şehri Kazablanka'da yer alan terminal, kruvaziyer yolcularına geleneksel Fas kültürü ile çağdaş deneyimleri bir arada sunuyor. Kazablanka Kruvaziyer Limanı'nın 2024'te 150 bin transit yolcu ağırlaması, 2025'te ise 180 bin yolcuya ulaşması bekleniyor.