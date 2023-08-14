Kelebek Mobilya'dan mobilya kiralama hizmeti

Kelebek Mobilya, mobilya kiralama hizmetini başlattı. Marka, bu yaklaşımıyla müşterilerine örnek olmayı ve gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyor.

Döngüsel ekonomi modeliyle uyumlu olarak işletilen mobilya kirala konsepti, doğal kaynakları verimli kullanarak atık oluşumunu en aza indiriyor. Mobilya kiralama hizmetiyle büyük bir avantaj sunduklarını belirten Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, “Mobilya kiralama projemiz ilk etapta test amaçlı Ankara'da faaliyete geçiyor. Daha sonra 200'ün üzerinde Kelebek Mobilya mağazasında uygulanacak olan hizmetimizi, inovatif bakış açımızla daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamaya göre, mobilyaların taşınması, kurulumu ve bakımı gibi süreçler zaman alıcı ve maliyetli olurken kullanıcılara sunulan mobilya kiralama hizmeti, geçici ikametlerde yaşayanlara, öğrencilere veya sürekli iş seyahati yapanlara kolaylık sağlıyor. Kiralama sürecinde kurulum, montaj ve lojistik gibi işler mobilyakirala.com profesyonelleri tarafından gerçekleştiriliyor.