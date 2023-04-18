Kent’ten bayram için 7 bin kişilik ek istihdam

Mondelēz International Türkiye’nin markası ve Kent, bayram dönemlerinde yaptığı ek istihdam ve üretim artışı çalışmalarına bu sene de devam ediyor. Şirket, bayram dönemi yüzde 10’u deprem bölgesinden olmak üzere 7 bin kişilik ek istihdam ve 15 bin 850 ton şeker üretimi planlıyor. Marka, bayram dönemleri için üreteceği 15 bin 850 tonluk şeker üretiminin şeker bayramı dönemi için planladığı 13 bin tonluk üretimini tamamladı.



Bayram şekerinin Mondelēz International Türkiye için oldukça önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, şeker kategorisinin Mondelēz International Türkiye’nin toplam net hasılatının yüzde 30’nu oluşturduğuna dikkat çekti. Karagöz, bayram için yaptıkları toplam hediyelik ve ikramlık şeker satışının tüm yıl boyunca gerçekleştirdikleri şeker satışından yüzde 22 fazla olduğunu aktardı.

Yanı sıra başta Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan ve Kuveyt olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını bildiren Karagöz, “Her bayram olduğu gibi bu şeker bayramında da paydaşlarımız ve çalışanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde Gebze’deki üretim tesisimizde 13 bin tonluk üretim hedefimizi gerçekleştirdik. Aynı zamanda Türkiye genelinde kasaba pazarları da dahil olmak üzere 10 bin geleneksel satış noktasında, 30 bin de modern satış noktasında bayram şekeri dağıtmaya ve iki bayram döneminde toplam 7 bin kişiye ek istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Bu yıl, bu ek istihdam sayımızın yüzde 10’luk kısmını depremden etkilenen şehirlerdeki ekip arkadaşlarımız oluşturdu. Bu anlamda bu bölgeye bir nebze olsa da destek olabilmek bizler için oldukça değerli.” şeklinde konuştu.