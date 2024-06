Kervansaray Yatırım Holding: Eski, karlı günlere döneceğiz

Kervansaray Holding’in ikinci kuşak temsilcisi Zeynep Tümer’in, “Şirketin içini boşalttığı” gerekçesi ile kardeşi Selim Sayılgan’a karşı açtığı davada çıkan kararı İstinaf Mahkemesi onadı. İstinaf, Sayılgan’a üç ayrı suçtan verilen 19 yıllık hapis cezasının yerinde olduğuna hükmetti. Kervansaray Yatırım Holding, son dönemde yaşanan hukuki süreçlerin ardından geleceğe yönelik stratejik planlarını açıkladı. Holding’in Başkanı Zeynep Tümer, hukukun vereceği kararın en doğru karar olacağına inançlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini vurguladı.

"Karar artık önümüzü daha net görmemizi sağlıyor"

Selim Sayılgan’a verilen 19 yıllık hapis cezasının kesinleşmesiyle ilgili olarak Zeynep Tümer, “Hukukun vermiş olduğu karar artık önümüzü daha net görmemizi sağlıyor ve planladığımız stratejileri uygulamamızda bize güç veriyor” dedi. Hukuki karar, Selim Sayılgan’ın holdingin taşınır, taşınmazlarını organize şekilde tefecilere kaybetmesi, şirketi zarara uğratması, bunun yanında da Bursa’daki Kervansaray Termal Oteli’ni Kolon Hastanelerine ait Derbent AŞ tarafından sahte kira kontratı ile ruhsatsız şekilde işletmesi üzerine alınmış olup, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı.

"Şirketi temiz bir noktaya getirdik"

Kervansaray Yatırım Holding olarak, yeni döneme ilişkin tüm stratejileri her zaman inandıkları şeffaflık anlayışı gereği her aşamada paylaşmaya devam edeceklerini vurgulayan Zeynep Tümer, “Selim Sayılgan, 2013-2018 arasında şirketi yönetirken, şirketin taşınır, taşınmazlarını organize şekilde tefecilere kaybetmiştir. Biz 2018’de yönetime geldikten sonra bütün borçları yapılandırarak, hacizlerle uğraşan şirketi temiz bir noktaya getirdik. Bir yandan da halka açık olan şirketimizi, yatırımcılarımızı korumaya devam ettik. Bu süreçte yatırımcılarla sürekli iletişimde kalıp SPK’ya ve kamuoyuna açıklamalarımızı yaparak, şirketimizi faaliyet karı olan düzgün işleyen seviyeye getirdik. Şimdi de eski günlerine ulaştıran gayreti göstereceğiz. Bunu yatırımcılarımıza da herkese de bir kaç yılda göstereceğiz. Kervansaray Yatırım Holding’i çok güzel günler beklemektedir. Yeni dönem ile ilişkin tüm stratejileri her zaman inandığımız şeffaflık anlayışımız gereği her aşamada paylaşmaya devam ediyor olacağız” şeklinde konuştu. Bundan sonra daha şeffaf, daha planlı ve daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edeceklerini vurguladı.