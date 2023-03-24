Kiler GYO’da üst düzey istifa
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Gökhan Yıldız istifa etti.
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Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Genel Müdür Gökhan Yıldız’ın görevinden ayrıldığını duyuru.
Kiler Holding daha önce İstanbul Sapphire alışveriş merkezi ve seyir terasının tamamını satın aldığını açıklamıştı.
Şirket tarafından 9 Ocak 2023 akşamı KAP’a yapılan açıklamada satın alınmaya ilişkin “Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” imzalandığı belirtilmişti.