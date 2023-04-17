Kiler Holding'den bedelsiz sermaye artırım kararı

Kiler Holding, Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yönetim kurulu toplantısında bedelsiz sermaye artırım kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada, şirketin 3 milyar 200 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 650 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak yüzde 150 oranında 975 milyon lira artırılarak 1 milyar 625 milyon liraya çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Artırılacak olan 975 milyon lira sermayenin, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş solo bilançonun, Öz Kaynaklar kalemi altında yer alan, kâr yedeklerinden (İştirak ve Gayrimenkul satış kârı) 757 milyon 995 bin lira ve olağanüstü yedeklerden ( geçmiş yıllar kârları) 217 milyon lira TL ilave edilmek suretiyle karşılanacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Bedelsiz Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının ilgili belge ve dökümanlar eşliğinde Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine" karar verildiği belirtildi.