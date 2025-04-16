Kılıçoğlu, geleceğin çatılarına yön veriyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Kiremit ve çatı sektöründe lider ve öncü marka olduklarını ifade eden Kılıçoğlu Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Özaydemir, “Kılıçoğlu, sadece dayanıklı ve estetik çatı malzemeleri sunmakla kalmayıp, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarında da çağın ihtiyaçlarına öncülük ediyor. Geliştirdiği ileri teknoloji ürünler ile iklim krizine ve enerji tasarrufuna duyarlı yeni nesil çatı çözümleri sunarak, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor” dedi.

GES yatırımıyla enerji ihtiyacını karşıladı

Geçtiğimiz günlerde devreye aldıkları GES yatırımlarından bahseden Özaydemir, “Kılıçoğlu olarak sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı değil, gelecek nesiller için de doğru adımlar atmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, Barış Özaydemir Megaron Kiremit Üretim tesisimizde yaptığımız Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı ile sürdürülebilirliğe ve yenilenebilir enerjiye verdiğimiz önemi bir kez daha göstermekteyiz. Kendi enerji ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde, karbon ayak izimizi azaltarak çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” diye konuştu. Geniş ürün yelpazeleriyle çatıda alternatif model ve renkte kiremitler sunduklarını söyleyen Ali Osman Özaydemir, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'nin prestijli projelerinin tercihi olan markalarımızla ve her türlü mimariye uygun geniş ürün yelpazemizle liderliğimizi sürdürüyoruz. Çatıyı bir sistem olarak görüyoruz; bu nedenle ürün gamımızda kiremit ile birlikte çatılar için çok önemli olan ısı ve su yalıtım ürünleri ve detay çözümleriyle uzun ömürlü ve güvenli çatılar sunuyoruz.”

“Yangın güvenliği için çatıda yanmaz malzemeler kullanılmalı”

Binalarda yangın güvenliğinin öneminin de altını çizen Özaydemir, çatı yapımında kullanılan ürünlerin güvenli ve altında yaşayan insanlara konforlu bir hayat sunmada çok önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Bu konuya özellikle hassasiyet göstererek bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını aktaran Özaydemir, “Çatıda yangın güvenliği hayati bir konudur. Çok yakın zamanda yaşadığımız yangın felaketi ile binalarda yönetmeliklere uyulmayan malzemelerin kullanılmasının ne gibi sonuçlara yol açabildiğini acı tecrübelerle gördük. Binalarda yangın güvenliği için çatıda yanmaz malzemelerin kullanılması büyük önem taşımaktadır” açıklamasında bulundu.

Binlerce yapının çatısında imzası var

100 yıla varan geçmişiyle kiremit çatı sektörünün lider markası olduklarını vurgulayan Ali Osman Özaydemir, “Türkiye çatı sektörünün lokomotifi olan Kılıçoğlu, sahip olduğu bilgi birikimi, Ar-Ge yatırımları ve sektöre kazandırdığı inovatif yaklaşımla takip edilen bir marka olma konumunu güçlendiriyor. Sadece bugünün değil, yarının çatılarını da tasarlayan Kılıçoğlu, Megaron Çatı Teknolojileri markasıyla bu vizyonunu genişletiyor” dedi. Güvene dayalı hizmet anlayışıyla müşterilerine dayanıklı ve uzun ömürlü çözümler sunduklarını ifade eden Özaydemir, “Kılıçoğlu, kurulduğu günden bu yana müşterilerine en güvenli ve dayanıklı çatı sistemlerini sunmayı amaç edindi. Türkiye genelinde binlerce yapının çatısında imzamız bulunuyor. Bugün, yüksek teknolojili çözümlerimizle çatıları yalnızca bir yapı bileşeni olarak değil, binaların uzun ömürlü ve enerji dostu olmasını sağlayan bir sistem olarak ele alıyoruz. Gelecekte de Türkiye’nin çatılarını inşa etmeye ve sektördeki liderliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.