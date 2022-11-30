Kiltaş’ın 2023 ihracatı hedefi, 5 bin 500 ton

Refrakter sektörünün önde gelen oyuncularından Kiltaş, faaliyetlerine 1978’de İstanbul’da başladı. Kiltaş Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Gümüş, sektörde 44 yıldır faaliyet gösterdiklerine dikkat çekerek, ağır sanayideki birçok kurum ve kuruluş ile çalıştıklarını söyledi.

Özellikle monolitik refrakter alanında önemli bir pazar payına sahip olduklarına işaret eden Gümüş, “Yıllık 50 bin ton olan üretim kapasitemiz ile reel sektördeki birçok oyuncuya özel üretimler yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz üretimin yaklaşık 4 bin 500 tonunu ihraç ediyoruz. 2023’te hedefimiz bu rakamı 5 bin 500 tona çıkarmak” dedi.

Gümüş, seramik fiber malzemeleri, ankor sistemleri ile proje dizaynı, mühendislik taahhüt işleri ve refrakter uygulama alanlarındaki çalışmalarıyla gelen taleplere göre özel üretimler de yaptıklarını iletti.

“2022 yılında üretime yaptığımız makine yatırımımız ile daha seri üretimler gerçekleştirdik. Ar-Ge alanında ise XRF cihazımız ile kontrollü ve kaliteli sonuçlar elde ettik” diyen Gümüş, kromlu ve yüksek alüminalı harçların üretimine başladıklarını ve beklentilerin üstünde bir talep ile karşılaştıklarını dile getirdi.

Sektörün fuarı 2022 Ankiros ile yeni bağlantılar gerçekleştirerek 3 ülkeye daha giriş yaptıklarını hatırlatan Gümüş, “Hedefimiz 50 ülke olarak belirlenmiştir. Hedefimize ulaşmak için ciddi çalışmalar içerisindeyiz” dedi.

KROMLU VE YÜKSEK ALÜMİNALI HARÇLARIMIZI ÜRETMEYE BAŞLADIK

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa üzerinde oluşturduğu enerji sıkıntısı ile tedarik zincirini yönetmenin zorlaştığını dile getiren Gümüş, “Tüm dünyada bu sektörde hizmet veren şirketlerin üretimi aksamış durumda. Elinde hammaddesi olan üreticiler bir adım öne çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. Kiltaş olarak 2021 ortasında bu durumu öngörerek hammadde stoklarımızı planladık” dedi.

Gümüş, sektöre ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: “Refrakter sektörü Türkiye’de, Ar-Ge olarak henüz dünyadaki benzerleri ele alındığında çok düşük seviyelerde konumlanıyor. Daha teknolojik harçlar ile sektörde kalıcı olmak gerektiği kanaatindeyiz.”

Yeni pazar arayışlarının sürdüğünü dile getiren Nejat Gümüş sözlerine şöyle devam etti: “Monolotik refrakterde yeni ürün çalışmalarımız devam etmektedir. Planlarımız arasında 2023 yılında bu ürünleri piyasaya tanıtarak ürün gamımızı genişleterek yer almak var. Bu bağlamda ihracat departmanımız mesaisinin çoğunu hedef ülkelerdeki potansiyel müşteriler ile temas kurmak ve ihtiyaçlarını dinlemek ile harcıyorlar. Görüşme aşamalarını tamamlayarak sipariş aşamasına dönen birçok müşterimiz var. Hedefimiz ihracat tarafında sürdürülebilir büyümeyi yakalamak.”

Demir çelik ve dökümde iş hacmini yüzde 50 artırdı

Piyasadaki dökümcülerin büyük bir kısmına ürün verdiklerini kaydeden Gümüş, “Türkiye’de iki yıl içerisinde tamamlanması beklenen 10 milyon tonluk bir demir çelik yatırımı var. 600 bin ila 1 milyon ton arasında da döküm yatırımı planlanıyor. Bunların kurulu kapasiteleri artınca bizim de iş hacmimiz artıyor. Döküm sektöründeki ihracatın artmasına bağlı olarak bizim de iş hacmimizde ciddi oranlarda yükselişler gerçekleşiyor” diye konuştu.

Demir çelik ve döküm alanlarında iş hacimlerini yüzde 50 artırdıklarını anlatan Gümüş, “Yeni yatırımlarımızla birlikte Türkiye’deki bütün demir çelik firmalarının taleplerini karşılıyor olacağız” dedi.