Kiralabunu, yeni kurumsal müşterilerinden ilk ay ücret almayacak

Günümüz iş dünyasının dinamik koşulları içinde, işletmelerin ihtiyaçları sürekli olarak değişiyor ve gelişiyor. Türkiye'nin önde gelen ürün kiralama şirketlerinden Kiralabunu, geniş ürün yelpazesi ve esnek kiralama seçenekleriyle işletmelerin değişen taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt veriyor.

Ofis ihtiyaçları için işletmelere uygun koşullarda kiralama seçeceği sunan Kiralabunu, işletmelerin maliyetlerinin sürdürülebilirliğine de katkı sunuyor. Teknoloji, ofis araçları, makine ve ekipman, sağlık gereçleri, araç, görüntü ve ses sistemleri yanı sıra 500 farklı üründe kiralama operasyonu yürüten Kiralabunu, finansmana ek olarak sigorta, operasyon ve ikame cihaz gibi bir çok ek servis sunuyor. İşletmeler hizmet faturasını gider olarak sunarken, kredi işlemlerine göre daha uygun giderlerle kiralama gerçekleştirebiliyorlar. Hem de kurumlar vergisi avantajlarından faydalanabiliyorlar.

İşletmelerin bütçe planlamasını etkin bir şekilde yapabilmeleri için aylık avantajlı ödeme seçenekleri sağlayan Kiralabunu, 12 ay ve üzeri kiralamalarda ilk ayı ücretsiz sunuyor. Bu avantajlı teklif sayesinde işletmeler, kiralama sürecine düşük maliyetle başlayarak yeni projelerine veya büyüme hedeflerine odaklanabiliyor.

Kiralabunu’nun kurumsal müşterilerine sağladığı avantajlar yalnızca bunlarla sınırlı kalmıyor. Sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak hareket eden şirket, işletmelerin çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olurken, son teknoloji ürünleri kiralama imkanı sunarak şirketlerin teknolojik alt yapılarını güncel tutmalarını sağlıyor.