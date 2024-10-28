Koç Holding: “Şans Eseri Değil, O’nun Eseri”

Koç Holding, bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ses getiren bir kampanyaya imza atıyor. “Şans Eseri Değil, O’nun Eseri” sloganıyla hazırlanan kampanya, Cumhuriyet’in sağladığı kazanımları hatırlatmayı hedefliyor. Topluluk şirketleriyle birlikte yürütülen kampanya ile Koç Holding, Türkiye’nin dört bir yanına Cumhuriyet kutlamalarını taşıyacak.

8 Kasım’a kadar her gün Cumhuriyet değerlerine vurgu yapan bir video yayınlanacak

Kampanya, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu dijital ve açık hava mecralarına taşırken, her gün Cumhuriyet’in temel değerlerine dikkat çeken videolarla devam edecek. 28 Ekim’den 8 Kasım’a kadar sürecek olan video serisinde, demokrasi, bağımsızlık, hukuk, tarım, kalkınma, eğitim, sağlık, sanat, spor ve barış gibi Cumhuriyet’in temel kazanımları ele alınacak.

Koç Holding, bu videolarla toplumsal hafızada Cumhuriyet değerlerinin korunmasına katkı sunmayı ve bu değerlerin önemini yeniden hatırlatmayı amaçlıyor. Videolar, Koç Holding ve Topluluk şirketlerinin sosyal medya hesapları ile açık hava mecralarında izleyiciyle buluşacak. Kampanya, Koç Holding ve Topluluk şirketlerinin 2006 yılından beri süregelen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü iletişim çalışmalarıyla son bulacak.

Projenin yaratıcı ajansı Tribal Worldwide İstanbul, yapım şirketi ise Lunapark oldu.