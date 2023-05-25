Koç Holding, Tat Gıda'nın satışı için Ünlü&Co'yu yetkilendirdi

Koç Holding Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) salı günü yaptığı açıklamada, Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatıldığı belirtilmişti. Koç Holding'ten dün yapılan açıklamada, Tat Gıda'nın satışı için Ünlü&Co'nun yetkilendirildiği kaydedildi. Şirketin potansiyel alıcıları arasında Oyak, Kraft Heinz, Ajinomoto ve Olam International’ın bulunduğu bildirildi.

EBITDA marjı yüzde 15

Tat Gıda'nın yüzde 41'i halka açık olarak işlem görüyor ve hisselerinin yüzde 44'ü Türk konglomera Koç Holding'e, yüzde 10'u diğer Koç Holding şirketlerine, kalan yüzde 5'i ise Sumitomo Corporation ve Kagome Co tarafından sahipleniliyor, yakın tarihli bir sunumda belirtildi. Hisse senetleri salı günü (23 Mayıs) sabahı 26,54 TL'den işlem görerek yaklaşık 3,28 milyar TL (yaklaşık 165 milyon dolar) piyasa değerine sahip. Bursa ilinde 1967 yılında kurulan Tat Gıda, Bursa ve İzmir illerinde iki tesise sahip olup, başlıca domates salçası, konserve yiyecek ve ketçap üretimi yapıyor. Şirketin 2022 yılı net satışları 2,7 milyar TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda yüzde 155 büyüme kaydetti. Aynı şirket raporuna göre, 2022 yılında EBITDA marjı yüzde 15 olarak gerçekleşti. Tat Gıda, 37 ülkeye ihracat yapıyor ve 2022 yılında ihracat geliri 58 milyon dolar olarak kaydedildi ve yıllık bazda yüzde 52 artış gösterdi. Bu rakam şirketin satışlarının yüzde 35'ini oluşturuyor.