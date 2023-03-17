Koç Holding'de bayrak değişimleri

Koç Holding’de üst düzey görev değişimleri yaşandı. 22 Mart Çarşamba günü düzenlenecek Genel Kurul Toplantısı itibarıyla gerçekleşecek atamalar şöyle...

1995 yılından bu yana Koç Topluluğu bünyesinde farklı kademelerde önemli sorumluluklar üstlenen, 2019 yılından bu yana ise Zer A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Mehmet Apak’ın Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Koç Holding Muhasebe Direktörlüğü’nü üstleneceği açıklandı.



Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü pozisyonuna, 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, BSH Ev Aletleri Gelişen Pazarlar bölgesi (Türkiye, Orta Doğu ve Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Hindistan ve Güneydoğu Asya Ülkeleri) Kurumsal İletişim Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri olarak görev yapan Burçin Girit’in atandığı duyuruldu.



Koç Holding Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Melih Poyraz’ın Aygaz Genel Müdürlüğü görevini üstleneceği belirtildi.

Mehmet Apak



Mehmet Apak 1995-1999 yılları arasında Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.'de yetiştirme elemanı olarak görev yaptıktan sonra 1999 yılında Koç Holding Denetim Grubu Başkanlığı bünyesinde denetim uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2001 yılında Statoil ile beraber kurulan Koç Statoil'de, mevcut denetim görevlerinin yanı sıra Finans ve Mali İşler Müdürü görevini de yerine getirdi. 2004 yılında, Koç Holding’de Denetim Grubu Koordinatör Yardımcısı görevini üstlendi. Yine Koç Holding'de 2009-2018 arasında ise Denetim Grubu Koordinatörü olarak görev yaptı. 2019 yılından bu yana Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Apak, ayrıca dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren Koç Topluluğu Şirketleri’nden Ingage’in İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi. Mehmet Apak, lisans eğitimini (B.S.) Rowan University USA - İşletme Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.





Melih Poyraz



İş yaşamına 2001’de Ernst&Young’da danışman olarak başlayan, 2004 – 2014 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak görev yapan Melih Poyraz, 2014 yılında Arçelik bünyesinde Kurumsal Risk Yönetimi Direktörü olarak atanarak Koç Topluluğu’na katıldı. 2015 – 2021 yılları arasında Koç Holding’de CEO Ofisi Koordinatörlüğü’nü yürüten Melih Poyraz, 2021 yılından bu yana Koç Holding Strateji ve Yeni İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapmaktaydı. Boğaziçi Üniversitesi’nden İşletme alanında lisans, Galatasaray Üniversitesi’nden Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans derecesi bulunan Melih Poyraz’ın MIT Sloan School of Management’tan MBA, Northwestern Üniversitesi’nden Hukuk alanında doktora derecesi bulunuyor. 2014 yılından itibaren ABD Illinois Barosu’na kayıtlı avukat.





Burçin Girit



Burçin Girit iş yaşamına 1995 yılında Kanal D’de Halkla İlişkiler Departman Yöneticisi olarak başladı. 1996-1998 yılları arasında Pfizer şirketinde Pazarlama Operasyonları Uzmanı olarak görev yaptı. 1998-2007 yılları arasında sırasıyla, Intel’de Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinden sorumlu Halkla İlişkiler Müdürü olarak, Accenture’da Pazarlama ve İletişim Direktörü olarak, Bank Europa’da Tüketici Kredi Ürünleri Pazarlama Müdürü olarak, Avea’da CEO Teknik Asistanı ve Basın ve Sponsorluk Müdürü olarak görev aldı. 2010 yılında BSH Ev Aletleri şirketinde Kurumsal İletişim Direktörü olarak çalışmaya başlayan Girit, 2020 yılından bu yana Gelişen Pazarlar Bölgesinden (Türkiye, Orta Doğu ve Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Hindistan ve Güneydoğu Asya Ülkeleri) sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise 1995 yılında Emerson College İşletme ve İletişim bölümünde tamamladı.