Kocaeli’den dünya limanlarına yazılım ihracatı

Murat KÜÇÜK

Limanlarda konteyner elleçleme operasyonlarını dijitalleştirerek zaman, işgücü ve finansal tasarruf sağlayan I-VPORT, Türkiye’nin hizmet ihracatı ürünü olmayı başardı. TOBB tarafından açıklanan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden biri olan VTEK Bilişim ve İletişim Teknolojileri tarafından geliştirilen yazılım, dünyada ve Türkiye’de birçok liman tarafından kullanılıyor. Limanlarda özellikle konteyner yük işlemlerinin çok fazla mecra ile etkileşimli yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu dile getiren I-VPORT’un yaratıcısı Bülent Akova, ticari, hukuki ve operasyonel açıdan konteynerin limandaki her hareketinin ve ona yapılacak her müdahalenin takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bir konteynerin hareketi sırasında gemi acenteleri, nakliyeciler, forwarder, gümrükçüler, liman daire başkanlıkları, bakanlıklar, gümrük müdürlükleri ve serbest bölgeler gibi birçok kurumun etkileşim halinde olma zorunluğunun altını çizen Akova, “Bunlar olurken ticaretin de sekteye uğramaması gerekiyor. İşte bir I-VPORT, tüm dünya limanlarındaki bu sorunu çözüme kavuşturuyor” şeklinde konuştu.

Asya’da güçlenen şirketin hedef pazarı Afrika

Yaklaşık 17 yıldır I-VPORT üzerinde çalıştıklarını dile getiren Bülent Akova, bugüne kadar sistemi birçok ülkeye ihraç ettiklerini ifade etti. Türkiye limanlarının da I-VPORT kullandığını belirten Akova, “Karadağ’da Port of Adria, Türkmenistan’da Türkmenbaşı limanı, Tayland’da ulusal liman başkanlığı vasıtası ile ülkenin tüm liman başkanlıkları, Filipinler’de Subic serbest bölge içindeki 7 liman yönetimi, I-VPORT kullanıyor” dedi. Bu sene özellikle Afrika’da aktif olacaklarına dikkat çeken Akova, “Anlaştığımız 2 ülkedeki tüm limanlarda I-VPORT kullanılacak. 5 yıl içinde tüm Afrika ülkeleriyle çalışacağımıza inanıyoruz. Çünkü bu ülkeler kayıt dışı liman faaliyetleri nedeniyle ciddi mali kayıplar yaşıyor” sözlerini kullandı. Şirket olarak bir ülkenin deniz taşımacılığında tüm hareketlerini izleyip takip edebilecek altyapıya sahip olduklarını belirten Akova, özellikle Tayland’da önemli bir ivme yakalamayı hedeflediklerini söyledi.