Kocaer Çelik, Aliağa A1 fabrikasında üretime ara veriyor

Kocaer Çelik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yatırım planlarının ikinci fazı kapsamında Aliağa A1 fabrikasında 5 Ocak 2024-5 Mart 2024 tarihleri arasında planlı duruş gerçekleştirileceğini duyurdu.

Planlı duruş döneminde yeni makine ve teçhizatların devreye alınması için revizyon çalışmaları yapılacağı belirtilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Şirketimizin gelecek yıllardaki büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yatırım stratejilerimizi yenilenebilir enerji yatırımları ve yüksek katma değerli yeni ürün yatırımları olarak belirlediğimizi daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık.

Bu hedef doğrultusunda, Aliağa A2 Fabrikamızda 24 Nisan 2023-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında planlı duruş yapmış, üretim-sevkiyat hedeflerimizde hiçbir aksamaya neden olmadan yeni makine teçhizatları üretim hatlarında devreye alarak gerekli revizyonları gerçekleştirmiştik.

Yatırım planlarımızın ikinci fazı olarak Aliağa A1 fabrikamızda, 5 Ocak 2024 - 5 Mart 2024 tarihleri arasında planlı duruş gerçekleştirilerek, yeni makine ve teçhizatların devreye alınması için revizyon çalışmaları yapılacaktır.

Planlı duruş esnasında 2024 yılı için bütçelenen üretim ve sevkiyat hedeflerinde hiçbir aksama olmaması için gereken tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Aliağa A1 fabrikamızdaki yeni katma değerli ürünlerin üretimine yönelik son teknolojiyi kullanarak gerçekleştireceğimiz bu yatırımlarımız sonrasında, üretim ve satışını artıracağımız katma değerli ürünlerimiz ile şirketimizin ciro ve karlılığına olumlu katkı sağlamayı, küresel rekabet avantajını ve ihracatını daha da güçlendirmeyi hedeflemekteyiz.”