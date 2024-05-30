KOMATEK 2024, yeşil makinelerle kapılarını açtı

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ve İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği’nin (İSDER) ana destekçileri olduğu KOMATEK 2024 Fuarı, tarihinde ilk kez kapılarını bugün İstanbul’da ziyaretçilere açtı.

17’inci kez düzenlenen KOMATEK 2024 Fuarı’nı, yaklaşık 50 bin ziyaretçi ve 5 bin kadar üst düzey uluslararası misafirin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarda Çin, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya gibi birçok ülkeden 200’ün üzerinde yabancı firma da fuara katılıyor.

Fuarda toplamda 300 firma stant açarken; 2 bin civarında makine sergileniyor. Fuarda çevre dostu iş makineleri dikkat çekti. Birçok firmanın düşük emisyon değerlerine sahip, daha az enerjiyle daha fazla iş yapmayı hedefleyen makinelerinin sergilendiği fuarda Türkiye’nin en büyük yüzde 100 elektrikli kamyonları da yer alıyor.