Kontrolmatik Teknoloji ile BOTAŞ ile arasında 2,97 milyar TL'lik sözleşme

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) BOTAŞ ile 2,97 milyar TL tutarında sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu sözleşme; daha önce duyurulan “Adapazarı Kompresör İstasyonu Projesi Yapım İşi” ihalesi kapsamında imzalandı.

Açıklamada “Bu proje, Türkiye’nin doğal gaz iletim sisteminin kapasitesini ve verimliliğini artırarak, enerji arz güvenliğine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kontrolmatik Teknoloji olarak, mühendislik kabiliyetimiz ve teknolojik altyapımızla, projenin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm hazırlıklara başlamaktayız.” değerlendirmesi yapıldı.