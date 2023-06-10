Kordsa, Asya Pasifik'teki ilk teknik merkezini açtı

Kordsa, Asya Pasifik bölgesindeki ilk teknik merkezinin açılışını yaptı.

Şirket açıklamasına göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa Endonezya'daki teknik merkezini hizmete açtı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ülkede bulunan iki üretim tesisiyle Asya Pasifik bölgesindeki müşterilerine katma değerli lastik güçlendirme çözümleri sunan Kordsa, Asya Pasifik Teknik Merkezi ile endüstriyel iplik ve kord bezi alanlarında yeni teknolojilere öncülük etmeyi sürdürecek. Söz konusu merkez, uygulayacağı veri odaklı yaklaşımla, müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt veren ürün ve prototipleri en hızlı geliştirirken, var olan ürün gruplarının da yetkinliklerinin artırılmasına odaklanacak. Kordsa, bu merkezde geliştireceği yeni teknolojilerle, lastik güçlendirme sektörünün yeşil dönüşümüne de liderlik edecek. Asya Pasifik Teknik Merkezi'nde elde edilecek teknolojik yetkinlikler kompozit ve inşaat güçlendirme alanlarına da taşınarak Kordsa'ya yeni iş ve büyüme platformları kazandırılacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kordsa Üst Yöneticisi (CEO) İbrahim Özgür Yıldırım, Kordsa'nın faaliyet gösterdiği alanlarda dünya lideri olduğunu belirterek, "Dünyada lastik güçlendirme teknolojilerimizle her 3 otomobil lastiğinden 1'ini, her 3 uçak lastiğinden ise 2'sini güçlendiriyoruz. Endonezya ve Tayland başta olmak üzere Asya Pasifik bölgesindeki tüm müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz bu merkezimiz de aslında bu yaklaşımımızın bir göstergesi. Burada lastik alanında geliştireceğimiz yeni teknolojilerle, sadece sektöre öncülük etmekle kalmayacak, buradaki kazanımlarımızı, kompozit ve inşaat güçlendirme alanlarına da taşıyarak, Kordsa'ya yeni iş ve büyüme platformları kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Müşteriye yakın olmanın Kordsa'nın küresel büyüme stratejisinin merkezinde yer aldığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, Brezilya, Endonezya, Tayland, ABD, Almanya ve İtalya olmak üzere 7 ülkede bulunan 13 üretim tesisimiz, müşterinin olduğu yerde bulunma taahhüdümüzün en net göstergelerinden biri. Bugün, var olan inovasyon gücümüzü daha da yaygınlaştırıyoruz ve müşterilerimize daha yakın olma ve daha iyi hizmet verme konusunda yeni bir sayfa açıyoruz.

Türkiye'de bulunan Global Teknoloji Merkezi ve Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi, Kordsa'nın inovasyon kültürünün önemli birer parçası. Bu merkezlerimizde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz AR-GE çalışmalarımız ve geliştirdiğimiz 500'ün üzerinde tescilli patentimiz, Kordsa'nın dünyadaki liderliğini pekiştiren ana unsurlar oldu. Şimdi de bu inovasyon gücümüzü yaygınlaştırıyor, bölgedeki müşterilerimize daha iyi ve daha katma değerli bir hizmet sunabilmek için bu merkezimizi hayata geçiriyoruz."

Kordsa Asya Pasifik Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı Ömür Menteş de Kordsa'nın küresel büyüme stratejisi içerisinde Asya Pasifik bölgesinin çok önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Endonezya üretim tesisleriyle, bölgedeki inovasyon ve teknoloji odaklı dönüşüme öncülük eden şirketler arasında yer almaktan mutluluk duyduklarını aktaran Menteş, "Endonezya merkezli şirketimiz PT IndoKordsa Tbk bünyesinde hizmete giren Asya Pasifik Teknik Merkezi'mizin, iplik ve kord bezi alanında geliştireceği yeni teknolojilerle, Asya Pasifik bölgesinin inovasyon 'hub'ı olmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.