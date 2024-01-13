Küresel işitme sağlığı şirketi Demant’ta üst düzey atama

ANKARA (EKONOMİ) - Danimarka merkezli küresel işitme sağlığı çözümleri ve akıllı ses teknolojileri üreticisi Demant, Türkiye operasyonunu Demant Türkiye ve İdis Türkiye olarak iki şirkete ayırdığını açıkladı. Ayrıca Türkiye Genel Müdürü Filiz Güvenç, İspanya ve Portekiz’i kapsayan Demant Iberica’ya Genel Müdür olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamada, organizasyonel yapılanmanın da tamamlandığı belirtilrek, yeni yapılanmada ayrılan Demant Türkiye’nin Genel Müdürlüğüne Tayfun Kökçü’nün, İdis Türkiye’nin Genel Müdürlüğüne ise Barış Nargileci’nin atandığı duyuruldu. Demant İberica’nın Genel Müdürlüğüne atanan Filiz Güvenç atama ve operasyon kararlarına yönelik yaptığı değerlendirmede, “Türkiye organizasyonumuz, global ağımız içerisinde önemli bir konuma sahip ve tam anlamıyla Demant Grup için değerli bir yetenek havuzu oluşturuyoruz. Organizasyon değişikliği sonrasında, kendi kaynaklarımız ile iki yeni genel müdür çıkarabiliyor olmamız, güçlü bir liderlik kültürü ile besleniyor olduğumuzun bir göstergesi. Değerlerimize odaklanarak güçlü kültürümüz, sürekli gelişen ve değişen organizasyonumuz ile işitme sağlığını daha ileri taşımaya liderlik etmeye devam edeceğiz.” dedi.

İki ayrı organizasyon olarak faaliyet yürütecek

Açıklamada, Demant Türkiye ve İdis Türkiye’nin iki ayrı organizasyon olarak yapılandırılmasının Ocak 2024 itibariyle tamamlandığı ve iki şirket olarak faaliyet yürütüleceği bildirildi. Demant Türkiye Genel Müdürü Tayfun Kökçü, bilimsel araştırma ve yenilik temelli olarak işitme sağlığı alanındaki pozisyonlarını koruyacaklarını söyledi. İdis Türkiye Genel Müdürü Barış Nargileci de, kişiselleştirilmiş işitme sağlığı klinik hizmetleri sunmaya devam edeceklerini, Türkiye çapındaki hizmet ağlarını koruduklarını vurguladı.

Danimarka’da 1904’te kurulan Demant’ın, 130’dan fazla ülkede 20 bin 500 çalışanı bulunuyor. Şirket, işitme sağlığı, teşhis, tanı, hizmet ve akıllı ses çözümleri sunuyor. Demant bünyesindeki İdis Türkiye, işitme cihazlarını, klinik standartlarda ve kişiselleştirilmiş hizmetler ile kullanıcılara sunuyor. İdis Türkiye’nin Türkiye’de 15 şehirde merkezi bulunuyor.