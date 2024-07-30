Kutes, 'yeşil döküm' için yenilenebilir enerjiye yöneldi

Kutes, ‘yeşil döküm’ hedefini 6 yıl önce gündemine alan bir sanayi şirketi. Yönetim kurulu üyesi Ali Esat Kutmangil’in 2016’da CEO’luk görevine getirilmesinin ardından bu konuda önüne önemli hedefler koyan döküm sahasının etkin şirketi Kutes’te, sürdürülebilirlik temelli yatırımlar için kollar 2018’de sıvandı.

Yıllık 63 bin ton karbon salımını, 2050’ye kadar sıfırlanmak için planlama yapılan Kutes’te ilk etapta yüksek oranda kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan temini için GES yatırımlarına imza atıldı. İki üniteden oluşan yenilenebilir yatırımların ilk fazı bu ay sonunda devreye alınacak. Bu hamle ile birlikte 21 bin ton karbon salımının önüne geçilecek.

Kutes CEO’su Ali Esat Kutmangil, hurda kullanımının artırılmasından, şirketteki mailleşmeye kadar pek çok noktada, bir taraftan üretimde teknoloji yoğunluğunu en üst seviyeye çıkarmak, diğer yandan kapasite yatırımları sürerken, karbon salımını azaltacak tedbirler için de harekete geçtiklerini söylüyor ve “Amacımız bulunduğumuz sektörde yeşil döküm uygulamaları ile örnek olmak” diyor.

Kutes, eritme işleminde kullandığı mamüllerin yüzde 65’ini geri dönüştürülmüş malzemeden oluşturuyor. Bu oranı yüzde 80 seviyelerine çıkarmak için kıyılmış çelik, doğrudan indirgenmiş demir ince taneleri ve yağ filtreleri gibi alternatif geri dönüştürülmüş malzemeleri prosese dahil etmek için çalışıyor.

“GES yatırımlarımız devreye giriyor”

Kutes CEO’su Kutmangil, sürdürülebilirlik alanında Türkiye’de örnek yatırımlara imza attıklarını ve bu konuda daha da ilerleyeceklerini kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Enerji yatırımlarıyla ilgili Rusya Ukrayna savaşıyla beraber işletmelerin önünü açmak için Cumhurbaşkanlığı tarafından teşvikler artırıldı. Biz yatırıma bu karar öncesi başlamıştık, teşvik artırımı da bizim için artı motivasyon oldu. Fabrikalarımızda 40 milyon KW elektrik kullanıyoruz. Kırklareli ve Edirne’de süren GES yatırımlarımız var. Bu ayın sonuna kadar ilk fazın devreye girmesini sağlayacağız. İki santralimiz ile tükettiğimiz elektrik enerjisinin yüzde 90’ını kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerjiden karşılayacağız”.

Ali Esat Kutmangil, “Günümüzde bir düzenleyici kurum tarafından şart koşulmasa da tesislerimizde gönüllü olarak hava kirliliğini kontrol edebilmek için hava filtreleme sistemleri ve gelişmiş baghouse teknolojisi kullanıyoruz. Yürüttüğümüz hava kirliliği kontrolleri, ABD Çevre Koruma Ajansı (USEPA) ve ilgili devlet düzenleyici kurumları tarafından “mevcut en iyi” olarak kabul ediliyor. Tüm faaliyetlerimizde su tüketimini azaltmaya ve mevcut su kaynaklarını verimli kullanmaya da önem veriyoruz. Üretim süreçlerinde ortaya çıkan atıkların etkin yönetimi için de Atık Yönetim Prosedürü oluşturduk. 2022 yılında bu çalışmalarımız “Sıfır Atık Belgesi” ile taçlandırıldı” dedi.

1 milyon ağaç dikimiyle yeni orman projesi geliştirdi

Türkiye'nin ilk özel ormancılık şirketi Kut Orman yıllar önce Kutman Grup bünyesinde hizmete girdi. Atıl linyit maden sahalarını ağaçlandırmak ve madencilikle ilgili alanları restore etmek amacı ile kurulan proje üzerinde, 12 bin dönümlük atıl maden sahasında 5 milyon ağaç dikimi gerçekleşti. Ali Esat Kutmangil’in merhum babası Mehmet Bekir Kutmangil’in önderliğinde gerçekleşen orman oluşturma gayretleri, ormancılık sahasının uzman isimleriyle büyütüldü. Yeni ormanlaştırma projeleri geliştirdiklerini belirten Ali Esat Kutmangil, yıllık 100 bin ağaç dikimi gerçekleştirerek 2033 yılına kadar 1 milyon ağaçlık orman oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ADIMLARINI HIZLANDIRDI

■ Enerji analizörleri yardımıyla tüm tesis dijital olarak izleniyor.

■ Üretim süreçlerindeki enerji tüketimi takip altında tutuluyor.

■ Kurulu 240 kWh’lık güneş panelleriyle talaşlı üretimde elektriğin %60’ı temiz enerjiden karşılanıyor.

■ Yıllık 63.662 ton olan karbon emisyonu ilk etapta 42.268,68 tona indirilecek. ■ Kurulu güç 2 yıl içinde 10MW daha artırarak 36MW'ye yükseltilecek.

■ Döküm tesislerinde kullanılan enerjinin tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak.