Eskişehir OSB 51 şarj istasyonu kurdu

ESKİŞEHİR

Elektrikli araçlara olan talebin ve şarj istasyonlarının sayısının önemli ölçüde artmasıyla Türkiye, elektrikli araç pazarında dikkat çekici bir büyüme gösteriyor. Bu doğrultuda harekete geçen Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, şarj istasyonu ihtiyacına cevap vermek adına kendi iştiraki olan Eskişehir Endüstriyel Enerji A.Ş. bünyesinde şarj istasyonları oluşturdu.

Çevre dostu çözümler sunma devam edeceğiz

Elektrikli araçların kullanımının teşvik edilmesi ve şarj altyapısının güçlendirilmesinin sadece çevremizi korumakla kalmayıp aynı zamanda bölgesel ekonomik kalkınmayı da destekleyeceğini açıklayan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak, yenilenebilir enerji alanındaki liderliğimizi sürdürmekten ve çevre dostu çözümler sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu konuda öncü olmaya devam ediyoruz. Elektrikli araçların kullanımının teşvik edilmesi ve şarj altyapısının güçlendirilmesi, sadece çevremizi korumakla kalmayıp aynı zamanda bölgesel ekonomik kalkınmayı da destekleyecektir. Bu bağlamda, Eskişehir, Kütahya ve Konya illerinde kurduğumuz 51 şarj istasyonu, hem şehir içi hem de şehirlerarası elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verecek önemli bir adım olmuştur. Elektrikli araç kullanıcılarının rahatlıkla erişebileceği bu istasyonlar, sürdürülebilir enerji hedeflerimize ulaşmada önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca, ‘EEE Energy’ mobil uygulamamızla kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunarak şarj süreçlerini daha da kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Eskişehir OSB olarak, geleceğin temiz enerji çözümlerine olan inancımızı ve bağlılığımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“51 cihazımız aktif bir şekilde kullanılabilir durumda”

Şarj istasyonları kurmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Tınas ise, “Yerli otomobilimiz TOGG'un yarattığı ivmeyle elektrikli araç sayımız hızla artıyor. Artık trafiğe kaydedilen her 9 otomobilden 1'i elektrikli araçlardan oluşuyor. Türkiye'de elektrikli binek araç satışlarının 2032'ye kadar yıllık ortalama yüzde 60,8 büyümesi ve bu araçların binek araçlar içindeki pazar payının yüzde 30,4'e ulaşması bekleniyor. Ocak-Haziran 2024 döneminde, tam elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 223,1 artışla 35.636'ya ulaştı. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6'dan 7,7'ye, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,3'ten 14'e yükseldi. Bu büyük pazara hitap edebilmek amacıyla hızla artan şarj istasyonu talebi konusunda adım atarak, Eskişehir ve çevre iller özelinde ciddi şarj istasyonları kurmaya başladık” dedi.

Bugüne kadar 51 noktada şarj istasyonu oluşturduklarını aktaran Tınas, “Aralık 2022 tarihinde yetki lisansımızı aldıktan sonra Eskişehir başta olmak üzere Konya ve Kütahya’da 51 adet elektrikli araç şarj istasyonumuzu hızla devreye aldık. 51 cihazımız şu anda aktif bir şekilde kullanılabilir durumda. Yoğun talep olan bölgelere cihazlarımızı hızla taşıyıp kullanıma hazır hale getiriyoruz. Ayrıca, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonlarımızı daha rahat kullanabilmeleri için "EEE Energy" adlı bir mobil uygulama geliştirdik. Bu uygulama, cep telefonu uygulama marketlerinden indirilebilir ve şarj istasyonlarımızda kullanılabilir. Türkiye'nin en yeşil OSB'si unvanına sahip olan Eskişehir OSB olarak, sıfır karbon salınımlı ve çevre dostu olan elektrikli araç kullanımını teşvik etmek ve elektrikli araç kullananlara hizmet vermek üzere yola çıkarak bu alanda ilklerden birini gerçekleştirdik" diye konuştu.

İstasyon sayısını artırmak için çalışmalar sürüyor

Şarj istasyonlarının sayısını artırmak amacıyla Eskişehir ve çevre illerdeki çeşitli kurumlar, belediyeler ve üniversiteler ile iş birlikleri yaptıklarını aktaran Hamza Tınas, “Yakın zamanda Dumlupınar Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği sonucunda kampüs içinde 2 adet şarj istasyonu kurduk. Bölgemizdeki sanayicilerimize kesintisiz hizmet sağlamak amacıyla idari binamız, Eskişehir Endüstriyel Enerji binamız ve Yaşam Parkımıza da şarj istasyonları kurduk. Elektrikli araç kullanıcılarının şarj altyapısına daha kolay erişimini sağlamak ve bölgedeki yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte” şeklinde konuştu.