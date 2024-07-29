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Yurt dışından yoğun talep: Aliağa OSB, Ege’nin en büyüğü olmak için onay bekliyor

Aliağa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, 10 milyon metrekarelik genişleme alanı için bakanlığın onayını beklediklerini, onay gelmesi halinde 3-4 yıl içinde bu alanı dolduracaklarını ve Ege’nin en büyük OSB’si olacaklarını dile getirdi. Tezcan, Çin, Belçika, ABD, Almanya ve Güney Kore’den talepler aldıklarını ama yeterli büyüklükte parsel olmadığı için bunlara yanıt veremediklerini söyledi.

Haber Merkezi
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Yurt dışından yoğun talep: Aliağa OSB, Ege’nin en büyüğü olmak için onay bekliyor
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AHMET USMAN / İZMİR

Dağlık alanda kurulu olmasıyla diğer sanayi bölgelerinden ayrılan Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, 10 milyon metrekarelik alanıyla Ege’nin en büyük OSB’leri arasında yer alıyor. 10 milyon metrekarelik genişleme alanı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunan Aliağa OSB, bu talebinin onaylanması halinde Kemalpaşa ve Manisa OSB’leri geçerek, alan açısından Ege’nin en büyük sanayi bölgesi olacak.

Bölgedeki 313 parselin 164’ünde üretimin sürdüğünü dile getiren Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, “Diğer parseller de tahsisli. Son dönemde pek çok yeni yatırım hayata geçti. Bunlar dışında yurt dışından yoğun talep alıyoruz. Yatırımcı başımızın tacı. Özellikle Çinli yatırımcılar sık sık kapımızı çalıyorlar. Genelde 300 – 400 dönümlük yerler istiyorlar. Tek parça o büyüklükte arazimiz olmadığı için olumlu yanıt veremiyoruz. Bizim diğer bölgelerden farkımız dağda büyümüş olmamız. Genişleme alanımız da arkamızdaki dağ. Devletimiz teveccüh gösterir ve ‘devam edin’ derse, 10 milyon metrekarelik bu alanı da bölgemize kazandıracağız. Onay gelirse, Ege’nin en büyük OSB’si olacağız” dedi.

Çinliler yanında başta Almanya ve Belçika olmak üzere Avrupa’dan, ABD ve Güney Kore’den de talep aldıklarını vurgulayan Tezcan, “Yabancı yatırımcılar daha büyük yer talep ediyorlar. Genişleme alanı onaylanırsa 10 milyon metrekareyi 3-4 yıl içinde doldururuz. Hayallerimizden biri genişleme alanında geri dönüşüm sektörünü kümelendirmek. Geri dönüşüm denince hep olumsuz algılanıyor ama örneğin akülerin geri dönüşümü önemli bir problem., keza elektronik atıkları da benzer durumda. Yeni alanda onlara yer yaratabiliriz. Otomotiv yan sanayicilerinin de 500 dönüme yakın talepleri var, onları da kümelendirebiliriz” diye konuştu.

Tahsisli parsellere yatırım için yıl sonuna kadar süre verdik

Aliağa’da ağır sanayi, tarım, turizm, hayvancılık gibi pek çok sektöre yönelik potansiyel bulunduğunu ifade eden Haluk Tezcan, şunları söyledi: “OSB’lerde arazi alanların 4 yıl içinde yatırım yapmaları gerekiyor. Bu kapsamda hükümetin çıkardığı ilave süreler vardı. Bu süreler 2024 sonunda bitiyor. Şimdiye kadar mevcut parsel sahiplerini mağdur etmedik, hükümetimiz de anlayış gösterdi. Elimizden gelen çabayı sarf ettik. Parsel sahiplerinin bu yıl sonuna kadar yatırım yapmaları gerekiyor. Aksi halde geri alım şerhi ile OSB olarak parseli biz alacağız ve gerçekten ihtiyacı olan yatırımcıya tahsis edeceğiz.”

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