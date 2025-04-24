Kutluk Group, 219 yıllık Alman markasını satın aldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Hasanağa OSB’deki mevcut fabrikasında pik döküm, sfero dökme demir, çelik alaşımları, paslanmaz çelik, alüminyum gruplarında döküm faaliyetlerine devam eden Kutluk Group yatırıma devam ediyor. Bozüyük’te inşaatını tamamladığı ikinci fabrikasında 3D kumlama yazıcının kurulumuna başlarken önemli bir satın alma gerçekleştirdi. Bir süredir Almanya’da dökümhane almak için girişimlerini sürdüren firma 1806’da üretime başlayan 219 yıllık Alman markası Teutoguss’u satın aldı. İhracat hedeflerini destekleyecek bu satınalma ile marka bilinirliği konusunda önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını belirten Kutluk Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutluk, “Halihazırda faaliyetlerine devam eden yeni tesisimizde yeni bir idari yapılanma oluştururken mevcut iş planı ve müşteri portföyünü koruyucu adımlar attık. Faaliyetlerini Kutluk Teutoguss ismiyle devam ettirecek tesis 45 bin metrekare alan üzerine kurulu 18 bin metrekarelik bir fabrikadan oluşuyor” dedi.

Üretim tesisinin parçada 10 ton dökme yetkinliğine sahip olduğunu belirten Kutluk, “Tek vardiyada aylık 250 ton döküm kapasitesi ile önemli bir hacmi olan Kutluk Teutoguss ikinci vardiya ile 400 tona çıkacak potansiyele sahip. 3 yıllık projeksiyonda fabrika binasına yatırımımız da sürecek. GES ve çatı projeleri başta olmak üzere 3 yılda 3 milyon Euro gibi ilave bir yatırım ile üretim alanımızı güçlendirip kalite odaklı süreçlerimizi daha ileri bir seviyeye taşıyacağız” diye konuştu.

“Avrupa’ya yerinde hizmet vereceğiz”

Satınalmanın beraberinde önemli bir know-how’ı da Türkiye’ye kazandırdığının altını çizen Kutluk Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Kutluk ise “Markanın gücü ve bilinirlik avantajı ile birlikte Kutluk’un Avrupa’daki itibarını da olumlu yönde etkileyen bu adım aynı zamanda mevcut operasyonel süreçlerimizi ve verimliliğimizi de ileriye taşıyacak önemli bir bilgi birikimini de beraberinde getirdi. Bir Türk şirketi olarak piyasa tabiri ile ‘Alman kalitesinde üretim’ yapacağız. Firma olarak yaptığımız üretimimizin yüzde 50’sini ihraç ediyorduk ve ana pazarlarımızın İtalya, Almanya, Çekya, Slovenya ve Slovakya olduğunu düşünürsek bu yatırım bize Avrupa’ya daha hızlı ve yerinde hizmet verme imkanı da tanımış oldu. Bundan sonra mevcut pazarlarda elimizi güçlendirip ihracatımızı artırmak adına enerjimizi harcayacağız” dedi.

Farklı alanlarda da yatırıma devam ettiklerini söyleyen Kutluk, “Bozüyük fabrikamızda kuracağımız 3 boyutlu kum yazıcı ile farklı alanlardaki niş işlerde yer alacağız. Halihazırda yüzde 90 oranında otomotiv sektörüne hizmet ediyoruz. Döküm tarafında ağırlıklı olarak kalıp üreticileri için üretim yapsak da sektör tecrübemiz ile birçok alanda imalat gerçekleştirebiliyoruz. Otomotiv sektöründe son dönemde yaşanan yavaşlamayı da dökümcülükteki tecrübemizden yola çıkarak farklı sektörlerde aldığımız işlerle kapattık. Kazancımızı da bize katma değer yaratacak yeni yatırımlara dönüştürdük. Üretimini yaptığımız küçük parçaların işlenmesinde kullanılmak üzere hayata geçirdiğimiz Kutluk Smart Solution bunlardan birisi oldu. 5 farklı CNC tezgah ile aktif olarak üretim sürecinde yer alan bu şirketimiz ile kalite odaklı çalışarak özellikle ihracata giden ürünlerde hata ve beraberindeki iade süreçlerini minimalize etmeyi başardık” ifadelerini kullandı.