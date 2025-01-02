Kuveyt Türk'te üst düzey atamalar gerçekleşti

Kuveyt Türk, yeni yıla yönetim seviyesinde üst düzey atamalarla giriyor.

Atamalar şu şekilde oldu:

Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Süleyman Karakaya’nın emekliliğe ayrılmasıyla, Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ruşen Ahmet Albayrak, Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atandı.

Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir atanırken; İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna İnsan Kaynakları Grup Müdürü Semih Sel, yeni kurulan Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise Dijital Bankacılık Grup Müdürü Dr. Okan Acar atandı.



Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, atamalarla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Bankamızda uzun yıllar boyunca özveriyle hizmet eden Ahmet Süleyman Bey’e teşekkür ediyor, emeklilik döneminde sağlık ve mutluluk diliyoruz. Yeni kurulan, dijital dönüşüm alanındaki güçlü vizyonumuzu daha da ileriye taşıyacak Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığının, teknolojiyi insan odaklı hizmet anlayışıyla buluşturarak bankamızın geleceğine değer katacağına inanıyorum. Tüm atamaların hayırlı olmasını diliyor, önümüzdeki dönemin başarılarla devam etmesini temenni ediyorum."