Kuveyt Varlık Fonu'na ait Mercedes hisselerinde dev satış

Kuveyt Yatırım Otoritesi (KIA), 50 yıldır ortağı olduğu otomobil üreticisinin hisselerinin son üç yılda yaklaşık dört katına çıkmasının ardından, Mercedes-Benz Group AG'deki, toplam hisselerinin yaklaşık dörtte birine tekabül eden 20 milyon hissesini sattı.

Mercedes'ten yapılan açıklamaya göre ise, Kuveyt Varlık Fonu'nun satış kararını önceden şirkete bildirdiğini, bununla beraber Varlık Fonu'nun hala şirketin ana hissedarı olarak kalmayı düşündüğünü bildirdi.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre Kuveyt Varlık Fonu şu anda Mercedes'in yüzde 6,8'ine sahip ve bu da onu şirketin en büyük üçüncü hissedarı yapıyor.