LC Waikiki, mağaza açılışında Türkiye’yi 6’ya katlayacak

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Yüksek enflasyonun gölgesinde daralan iç talep, Türkiye’de perakende sektöründe dengeleri değiştiriyor. Özellikle giyim ve ayakkabı kategorilerinde hem yerli tüketici harcamaları hem de turist alışverişleri ivme kaybederken, yeni AVM yatırımlarının durma noktasına gelmesi ve birçok markanın mağaza sayısı açısından iç pazarda doygunluğa ulaşması, firmaları küresel büyüme hamlesine yöneltti. Bu sürecin başını ise Türkiye’de lider konumda bulunan ve Avrupa’da da ilk üç arasında yer almayı hedefleyen LC Waikiki çekiyor. Yurtdışı yolculuğunu 2009’da Romanya ile başlayan ve aradan geçen sürede Türkiye’de dahil olmak üzere bin 300 mağaza sayısını geçen marka, 2023 yılında koyduğu Avrupa’nın ilk 3 moda markasından biri olma vizyonu çerçevesinde 2025 yılında yurt dışı odaklı büyüme stratejisini hızlandırdı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, bu yıl tamamında 51 mağaza açmayı planladıklarını belirterek, bunların 44’ünün yurt dışında yer alacağını açıkladı.

1,2 milyar dolarlık markalı ihracat

Vahap Küçük, “Kazakistan, Kosova, Sırbistan, Venezuela gibi ülkelerde mağaza açılışlarımıza hızla devam ediyoruz. Globalde mevcut mağazalarımızı büyütmeye devam edeceğiz. Verimli olan mağazalarımızı fırsat buldukça genişletiyor, amortisman süresi dolmuş olanları ise yeni konseptle yeniden inşa ediyoruz” dedi. Bugün LC Waikiki’nin 5 kıtada ve 61 ülkede bulunan bin 300 mağazasını her hafta 17 milyon kişi ziyaret ediyor. Yılda 600 milyon ürün satışı gerçekleşiyor. 2023 yılını 144 milyar TL ciro ile kapatan marka, 2024’te yüzde 55 büyümeyle 207 milyar TL’lik gelir elde etmişti. Yine 2023 yılında yurt dışındaki mağazalarında 1.1 milyar dolarlık markalı ihracat yapan LC Waikiki, geçen sene bu rakamı 1.2 milyar dolara ulaştırdı. Lc Waikiki’nin gelirlerinin yüzde 60’ı Türkiye’den elde edilirken yüzde 40’ı yurt dışından sağlanıyor. Marka 1-2 yılda artan yurtdışı yatırımlarının da katkısı ile yüzde 50-50 seviyesine ulaştırmayı hedefliyor. 2024 yıl sonu itibari ile doğrudan 55 bin kişiye istihdam sağlayan şirketin çalışanların yüzde 63’ü kadınlardan oluşuyor.

Spor giyimin pay ı y üzde 2’ye ula ştı

Marka ürün yelpazesine farkı kategoriler de ekliyor. Bu alanlardan biri spor giyim. Vahap Küçük, spor giyimin toplam satışlardan yüzde 2’lik bir pay aldığını belirterek, “Spor giyim kategorisine özel olarak mağazalaşma konusu bugünün sıcak gündemi değil fakat ilerleyen dönemlerde değerlendirilebilir. Bu alanda geniş mağaza ağımız ve e-ticaret operasyonumuz sayesinde müşterilerimize ulaşılabilirlik anlamında önemli bir fırsatımız var. Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışındaki güçlü tedarikçi ağımız ve spor giyim gibi pahalı bir kategoriyi uygun fiyatla, iyi kaliteyle müşterilerimize sunabilme gücümüz büyük bir avantaj. Ancak bütün bu olumlu tabloya karşı hem globalde hem de yerelde bu alanda çok güçlü rakiplerin olmasının da bu alana yatırım yapmadan önce üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.