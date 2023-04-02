LEAP’ten 1 yılda 6 girişime yatırım

LEAP Investment CEO'su İmran Gürakan, 1 yıl gibi kısa süre içinde 6 girişime yatırım yaparak ekosistemde önemli bir oyuncu haline geldiklerini belirterek kaynakların doğru kullanımı ile global ölçekte ses getirecek daha fazla firmanın ortaya çıkmasına ve Türkiye girişim ekosisteminin daha hızlı gelişmesine olanak sağlanabileceğini dile getirdi.

Gürakan, “Farklı sektörlerde uzun yıllar deneyime sahibi olan LEAP yatırımcıları ve danışma kurulunda yer alan ve uzun yıllardır girişimcilik sektörünün nabzını tutan yatırımcılar bizim en önemli farkımız. Bu değerli birikim girişimcilere destek oluyor ve ticarileşme süreçlerine katkı sağlıyor onlara yol gösteriyor. LEAP, kendi kuluçka merkezi olan Ankara TEKMER’de ise firmalara yer sağlayarak vergi avantajlarından, imkanlardan, mentorluklardan ve programlarından faydalanmalarına olanak sunuyor. Böylelikle kendi ekosistemimizde yatırımlarımızın daha hızlı gelişmesini sağlıyoruz.”

Martech, oyun, SAAS, yapay zeka ve siber güvenlik gibi globalde önde gelen dikeylere odaklanan LEAP, yeni başarı hikayeleri yaratma, globalde büyüme potansiyeli ve hedefi olan, ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren erken aşama teknoloji girişimleriyle ilgileniyor. Kurulduğu günden itibaren hızlı bir şekilde faaliyete geçen ve onlarca girişime ulaşan LEAP Investment’ın şu ana dek 6 yatırımı ve 2 adet de devam yatırımı bulunuyor.

Kuvvetli ekosistem bağlantıları olan ve bu bağlantılar ile birlikte hareket etmeyi, birlikte yatırım yapmayı değerli bulan LEAP, yaptığı yatırımlarda Türkiye ve globalde önde gelen birçok VC, yatırımcı grubu ve melek yatırımcı ile iş birliği yapıyor; bu gruplarla düzenli olarak bir araya gelerek radarında bulunan girişimlerle ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunuyor. Ayrıca, tüm girişimcilik ekosisteminin bir araya gelmesine, yatırımcıların girişimcilerle tanışmasına olanak sağlayan etkinlikler düzenliyor.

Into the Future Day Girişim dünyasını buluşturdu

LEAP Investment 17 Mart’ta gerçekleştirdiği LEAP Into the Future Day etkinliği ile adından söz ettirdi. Girişimcilik dünyasının önde gelen isimlerinin, girişimcilerin, LEAP portföy şirketlerinin, yatırımcıların ve ekosisteme ilgi duyan birçok kişinin bir araya geldiği etkinlik kapsamındaki 5 panelde konuşmacılar bilgi, deneyim ve ön görülerini katılımcılarla paylaştı. Etkinlik önümüzdeki dönemlerde de Ankara’nın girişimcilik merkezi haline gelen Ankara TEKMER’de düzenlenmeye devam edecek.

Portföy Firmaları

Fizbot: 2017 yılında kurulmuş olan ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Fizbot, şirketlere makine öğrenmesi ve yapay zeka destekli gelişmiş veri çözümleri sunuyor. 7 binden fazla müşterisi bulunan Fizbot; Türkiye, İtalya, Portekiz ve Romanya’da faaliyet gösteriyor.

Viravira.co: Türkiye’nin ve Avrupa’nın lider online yat ve tekne kiralama platformu viravira.co, şu anda 49 ülkede 12 bin kiralık tekne ile hizmet veriyor. Deniz turizmi konusunda uzmanlaşmış dünyadaki sayılı online platformu olan firma, 2023 itibariyle farklı deniz deneyimlerini de kullanıcılarıyla buluşturmaya başladı.

Crowdsol: Organizatörlerinin, tüm kullanıcıları için kurumsal güvenlik altında, istedikleri sayıda katılımcıyla online ve offline etkinlikler oluşturabileceği, barındırabileceği, yönetebileceği ve izleyebileceği bir etkinlik teknolojisi platformu olarak hizmet veriyor.

heybooster: heybooster, e-ticaret şirketlerinin pazarlama verilerini anlamlandırarak, rekabet avantajı sağlamak için geliştirilmiş bir veri analiz platformu olarak faaliyet gösteriyor. Firma, pazarlama performansınızı analiz ederek ekiplerin ne yapacaklarını, bunun neden önemli olduğunu ve nasıl yapacaklarını netleştirmesini sağlıyor.

Mindsite: Mindsite, e-ticaret kanalında satış yapan markalara pazar içgörüsü sağlıyor. Çalıştığı markalara hem kendi ürünleri hem de rakip ürünleri için fiyat, bulunurluk, görünürlük, içerik doğruluğu, yorum ve puanlama analizi gibi hizmetler sunuyor.

Co-one: Co-one, yapay zeka firmalarının ihtiyaç duyduğu etiketlenmiş veri servisini sağlıyor. Firma, görsel, video ve metin verilerinin hızlı, doğru ve güvenilir bir şekilde açıklanmasına odaklanıyor.